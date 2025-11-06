Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
6. 11. 2025,
predsoba dnevna soba jedilnica opremljanje doma Black Friday interier opremite svoj dom Oprema in dekor stol Škerjanc advertorial noad

Naj vas doma pričaka barva, ki vam polepša dan

Škerjanc, barviti stoli | Foto Škerjanc

Foto: Škerjanc

Vsi poznamo tisti občutek, ko po dolgem dnevu odkleneš vrata, odložiš torbo in si rečeš: končno doma. Zrak diši po poznanem, a včasih manjka še nekaj – tista majhna iskra, ki v trenutku prižge nasmeh. In pogosto je dovolj že barva. Stol, ki s svojo energijo napolni prostor z življenjem.

Ni nujno, da je drag ali prestižen. Pomembno je, da ima nekaj, kar vas ob prihodu domov prijetno preseneti. Barvo, ki vas prebudi. Ton, ki vam da energijo. Prisotnost, ki vas spomni, da ste izbrali nekaj, kar ima za vas pomen. To je moč dopaminskih barv. In to je razlog, zakaj lahko en sam stol spremeni vzdušje celotnega prostora.

Škerjanc, barviti stoli | Foto: Škerjanc Foto: Škerjanc

Kaj sploh pomeni dopaminska barva?

Dopamin je ena ključnih snovi v možganih, ki sproža občutke zadovoljstva, navdušenja in pričakovanja. Sprošča se, ko doživimo nekaj prijetnega – ko nas nekaj razveseli, preseneti ali nas napolni z dobrim občutkom. Barve so eden izmed najhitrejših sprožilcev teh občutkov. Nekatere nas pomirjajo, druge spodbudijo, tretje pa preprosto osrečijo.

V notranjem oblikovanju to pomeni, da lahko že en živahen odtenek pohištva ali dodatka spremeni način, kako doživljate svoj dom. Ne zato, ker bi prostor postal instagramski, ampak zato, ker vizualni dražljaj ustvari droben trenutek zadovoljstva.

Katere barve prinašajo veselje?

Dopaminske barve niso tiste, ki se morajo ujemati z vsem. So tiste, ki v vas prebudijo neko posebno občutje. Najpogosteje so to barve, ki imajo svojo osebnost:

  • Rumena – sončna, topla, ustvarjalna. Prinaša energijo in optimizem.
  • Oranžna – spodbuja pogovor, gibanje in občutek topline.
  • Rožnata – mehka ali drzna, vedno čustveno bogata.
  • Zelena – od pistacije do žajblja; pomirja, a ohranja živost.
  • Živo modra – daje občutek jasnosti in fokusa.
  • Fuksija ali vijoličasta – izražata samozavest in igrivost.

Dopaminska barva je torej tista, ki vas razveseli – tudi če le za trenutek. V prostoru, ki ga gledate in naseljujete vsak dan, ti trenutki štejejo. Škerjanc, barviti stoli | Foto: Škerjanc Foto: Škerjanc

Mora biti ravno stol?

Seveda ne, vendar - stol je dovolj majhen, da si upate tvegati, a hkrati dovolj izrazit, da spremeni prostor. Stol v dopaminski barvi je pogosto prvi kos, ki ga opazite, ko vstopite v jedilnico, kuhinjo ali pisarno. Če ima barvo, ki vam dvigne energijo, potem ni le predmet za sedenje – je opomnik, da ste si privoščili nekaj lepega.

Enako velja za:

  • jedilne garniture, kjer se barviti stoli dopolnjujejo,
  • vrtno pohištvo, kjer živahen odtenek poudari zeleno okolico,
  • klop v predsobi, ki v trenutku sporoči vaše oblikovalsko občutje.

Škerjanc, barviti stoli | Foto: Škerjanc Foto: Škerjanc

Kako v dom vnesti barvo – brez stresa?

  • Začnite z enim kosom. Barvit stol, mizica ali preproga – dovolj, da začutite spremembo.
  • Dodajte barvo tja, kjer manjka topline. Jedilnica, pisarna ali balkon – prostori, kjer preživite največ časa, si to zaslužijo.
  • Ne iščite popolnega ujemanja. Naj se barve ujemajo z vami, ne nujno med seboj.
  • Dovolite si spontanost. Včasih je prav nepričakovana barva tista, ki naredi prostor živahen in oseben.

Naj bo jedilna miza še vedno elegantna – a naj ob njej stoji vsaj en stol, ki pove zgodbo. Majhna odločitev, velik učinek.

Zdaj je pravi trenutek

November prinaša Black Friday. A to ne pomeni, da morate kupiti več – pomeni, da si lahko končno privoščite nekaj boljšega. To je čas, ko lahko brez slabe vesti izberete kakovosten kos, ki vas preprosto razveseli. Ne nujno velik nakup, temveč premišljeno odločitev – stol, miza ali garnitura, ki v vaš dom vnese osebnost, toplino in barvo.

Škerjanc, barviti stoli | Foto: Škerjanc Foto: Škerjanc

Škerjanc barvni vzorci | Foto: Škerjanc Foto: Škerjanc Škerjanec – kjer barva sreča udobje

V podjetju Škerjanec verjamejo, da dom ni le prostor, ampak občutek. Vsak kos pohištva je oblikovan z mislijo na to, da izboljša vaše počutje, ne le videz prostora.

V njihovi ponudbi boste našli:

  • notranje stole v široki paleti barv in materialov,
  • vrtne garniture, ki povezujejo naravo in udobje,
  • mizice in dodatke, ki ustvarjajo občutek domačnosti.

Vsak kos je premišljeno zasnovan – za oko in za dušo. Tako vas doma ne pričaka le pohištvo, pričaka vas občutek, da ste res doma.

Barva kot povabilo k dobremu dnevu

Dopaminske barve niso le trend, ampak način, kako v vsakdan vnesti več optimizma in življenja. Ko izberete kos, ki vas razveseli, v resnici naredite nekaj dobrega zase. Vsakič, ko pogledate tisti živahni stol in se vam mimogrede nariše nasmeh, se sproži nekaj pozitivnega.

Škerjanc logo | Foto: Zato: če vas ob pogledu na rumen, zelen ali moder stol prevzame dober občutek – zaupajte mu. To je dopamin v akciji.

05 6876 190

info@skerjanc.com

