Naj vas doma pričaka barva, ki vam polepša dan

Vsi poznamo tisti občutek, ko po dolgem dnevu odkleneš vrata, odložiš torbo in si rečeš: končno doma. Zrak diši po poznanem, a včasih manjka še nekaj – tista majhna iskra, ki v trenutku prižge nasmeh. In pogosto je dovolj že barva. Stol , ki s svojo energijo napolni prostor z življenjem.

Ni nujno, da je drag ali prestižen. Pomembno je, da ima nekaj, kar vas ob prihodu domov prijetno preseneti. Barvo, ki vas prebudi. Ton, ki vam da energijo. Prisotnost, ki vas spomni, da ste izbrali nekaj, kar ima za vas pomen. To je moč dopaminskih barv. In to je razlog, zakaj lahko en sam stol spremeni vzdušje celotnega prostora.

Foto: Škerjanc

Kaj sploh pomeni dopaminska barva?

Dopamin je ena ključnih snovi v možganih, ki sproža občutke zadovoljstva, navdušenja in pričakovanja. Sprošča se, ko doživimo nekaj prijetnega – ko nas nekaj razveseli, preseneti ali nas napolni z dobrim občutkom. Barve so eden izmed najhitrejših sprožilcev teh občutkov. Nekatere nas pomirjajo, druge spodbudijo, tretje pa preprosto osrečijo.

V notranjem oblikovanju to pomeni, da lahko že en živahen odtenek pohištva ali dodatka spremeni način, kako doživljate svoj dom. Ne zato, ker bi prostor postal instagramski, ampak zato, ker vizualni dražljaj ustvari droben trenutek zadovoljstva.

Katere barve prinašajo veselje?

Dopaminske barve niso tiste, ki se morajo ujemati z vsem. So tiste, ki v vas prebudijo neko posebno občutje. Najpogosteje so to barve, ki imajo svojo osebnost:

Rumena – sončna, topla, ustvarjalna. Prinaša energijo in optimizem.

– sončna, topla, ustvarjalna. Prinaša energijo in optimizem. Oranžna – spodbuja pogovor, gibanje in občutek topline.

– spodbuja pogovor, gibanje in občutek topline. Rožnata – mehka ali drzna, vedno čustveno bogata.

– mehka ali drzna, vedno čustveno bogata. Zelena – od pistacije do žajblja; pomirja, a ohranja živost.

– od pistacije do žajblja; pomirja, a ohranja živost. Živo modra – daje občutek jasnosti in fokusa.

– daje občutek jasnosti in fokusa. Fuksija ali vijoličasta – izražata samozavest in igrivost.

Dopaminska barva je torej tista, ki vas razveseli – tudi če le za trenutek. V prostoru, ki ga gledate in naseljujete vsak dan, ti trenutki štejejo. Foto: Škerjanc

Mora biti ravno stol?

Seveda ne, vendar - stol je dovolj majhen, da si upate tvegati, a hkrati dovolj izrazit, da spremeni prostor. Stol v dopaminski barvi je pogosto prvi kos, ki ga opazite, ko vstopite v jedilnico, kuhinjo ali pisarno. Če ima barvo, ki vam dvigne energijo, potem ni le predmet za sedenje – je opomnik, da ste si privoščili nekaj lepega.

Enako velja za:

jedilne garniture , kjer se barviti stoli dopolnjujejo,

, kjer se barviti stoli dopolnjujejo, vrtno pohištvo , kjer živahen odtenek poudari zeleno okolico,

, kjer živahen odtenek poudari zeleno okolico, klop v predsobi, ki v trenutku sporoči vaše oblikovalsko občutje.

Foto: Škerjanc

Kako v dom vnesti barvo – brez stresa?

Začnite z enim kosom. Barvit stol, mizica ali preproga – dovolj, da začutite spremembo.

Barvit stol, mizica ali preproga – dovolj, da začutite spremembo. Dodajte barvo tja, kjer manjka topline. Jedilnica, pisarna ali balkon – prostori, kjer preživite največ časa, si to zaslužijo.

Jedilnica, pisarna ali balkon – prostori, kjer preživite največ časa, si to zaslužijo. Ne iščite popolnega ujemanja. Naj se barve ujemajo z vami, ne nujno med seboj.

Naj se barve ujemajo z vami, ne nujno med seboj. Dovolite si spontanost. Včasih je prav nepričakovana barva tista, ki naredi prostor živahen in oseben.

Naj bo jedilna miza še vedno elegantna – a naj ob njej stoji vsaj en stol, ki pove zgodbo. Majhna odločitev, velik učinek.

Zdaj je pravi trenutek November prinaša Black Friday. A to ne pomeni, da morate kupiti več – pomeni, da si lahko končno privoščite nekaj boljšega. To je čas, ko lahko brez slabe vesti izberete kakovosten kos, ki vas preprosto razveseli. Ne nujno velik nakup, temveč premišljeno odločitev – stol, miza ali garnitura, ki v vaš dom vnese osebnost, toplino in barvo.

Foto: Škerjanc

Foto: Škerjanc

V podjetju Škerjanec verjamejo, da dom ni le prostor, ampak občutek. Vsak kos pohištva je oblikovan z mislijo na to, da izboljša vaše počutje, ne le videz prostora.

V njihovi ponudbi boste našli:

notranje stole v široki paleti barv in materialov,

v široki paleti barv in materialov, vrtne garniture , ki povezujejo naravo in udobje,

, ki povezujejo naravo in udobje, mizice in dodatke, ki ustvarjajo občutek domačnosti.

Vsak kos je premišljeno zasnovan – za oko in za dušo. Tako vas doma ne pričaka le pohištvo, pričaka vas občutek, da ste res doma.

Barva kot povabilo k dobremu dnevu

Dopaminske barve niso le trend, ampak način, kako v vsakdan vnesti več optimizma in življenja. Ko izberete kos, ki vas razveseli, v resnici naredite nekaj dobrega zase. Vsakič, ko pogledate tisti živahni stol in se vam mimogrede nariše nasmeh, se sproži nekaj pozitivnega.

Zato: če vas ob pogledu na rumen, zelen ali moder stol prevzame dober občutek – zaupajte mu. To je dopamin v akciji.