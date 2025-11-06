Oven

Danes boste polni energije in se boste z lahkoto soočali z vsakodnevnimi izzivi. Kljub naveličanosti z delom in sodelavci, ki se le pritožujejo, boste ohranili svoj pozitivizem in ga v popoldanskem času prenesli tudi na druge. Zvečer povabite prijatelje na kozarec vina in v prijetni družbi poklepetajte o vsakodnevnih zadevah. Umirjen dan vam bo dobro del.

Bik

Razočarani ste nad starim prijateljem, s katerim imata pestro zgodovino. Poznata se še iz otroških dni in sedaj kar ne morete verjeti, kako se je spremenil. Skušajte ga spoznati na novo in ga sprejeti takšnega, kot je. Zvečer si privoščite nekaj časa zase in za svoje telo. Razvajajte se in si napolnite baterije za jutrišnji dan.

Dvojčka

Danes vas čaka produktiven dan. Na delovnem mestu boste opravili vse zelo dobro in nadrejeni bo z delom zadovoljen. Ker boste imeli čas in voljo, boste z veseljem priskočili na pomoč sodelavcem pri delovnih nalogah. Vendar previdno. Nekdo od sodelavcev bi lahko to sprejel kot pokroviteljsko obnašanje in ne kot pomoč, zato pazite na pristop.

Rak

Velika večina vezanih predstavnikov tega znamenja bo danes obremenjena s preteklostjo. Nostalgija bo v zraku! Samski boste današnji dan začeli z razmišljanjem o svoji prihodnosti in zastavljenih ciljih ter o svojih možnostih, ki jih imate za napredek v ljubezni. Večer bo minil mirno in brez posebnosti.

Lev

Samski boste danes težili k nežnosti in trenutkom sreče. Želja po zaljubljenosti naj ne bo premočna, saj bi se lahko zapletli z napačno osebo. Brzdajte se. Nežnejši spol bo še vedno razdvojen med dvema osebama. Čas je, da se odločite, saj vsega enostavno ne morete imeti. Predstavniki moškega spola boste polni skeptičnosti in dvomov.

Devica

Ponovno se boste soočali z zdravstvenimi težavami. Ne obupajte, ampak se še danes odpravite k zdravniku. V službi bo danes vse teklo normalno, zato si privoščite odhod domov ob normalni uri. Zvečer se izognite zabavi, na katero ste povabljeni, saj ne boste dobra družba. Vzemite v roke dobro knjigo in se nekoliko sprostite..

Tehtnica

Danes si boste želeli le miru. Dan boste želeli preživeti v krogu bližnjih. Vaši načrti so bili obisk parka in ogled filma v kinu, vendar vam višja sila ne bo dopustila počivati, saj boste na obisk dobili prijatelje, s katerimi ste v preteklosti zaradi njihovega odhoda v tujino izgubili stik. Obiska se boste zelo razveselili, zato boste v hipu pozabili na utrujenost.

Škorpijon

Vzdušje med vama s partnerjem bo nekoliko depresivno. Predlagajte popestritev dneva s kakšnim športom, drugače vaju bo rutina popeljala v pogubo. Izognita se konfliktom. Predstavnice ženskega spola boste v razmerje vložile veliko energije, dobile pa boste bolj malo. Kmalu bo situacija boljša. Samski: dan bo primeren za sklepanje novih poznanstev.

Strelec

V delovnem okolju bo tudi danes vse gladko potekalo, prilagodljivost pa bo ključ do odkritja dobrih poslovnih priložnosti. V glavi boste že razmišljali tudi o drugem viru zaslužka, saj boste le tako lahko izboljšali finančno stanje. Pri tem si pomagajte z vezami z vseh strani. Danes boste pozornosti posvetili težavam kot pa tistim lepim stvarem.

Kozorog

Na delovnem mestu bo nastopila faza mirovanja. Ker se je v prejšnjih dni nagrmadilo preveč dela, ki ste ga uspešno opravili, boste zdaj veseli, da si lahko tudi med službenim časom večkrat vzamete odmor. Finančno stanje: denarna pomoč prijateljem je vedno dobrodošla, a ne brezpogojna.

Vodnar

Previdni bodite, ko boste danes govorili z nekom v službi, saj vam bo po vsej verjetnosti lagal. Obrestovalo se vam bo. Četudi vam bodo ostali zatrjevali drugače, boste sami dobro vedeli, koliko je ura. Pohvalno je, da daste največ pozornosti svojim lastnim občutkom. V zasebnosti vas bo izčrpavala rutina.

Ribi

Muhasti boste in kar naprej boste spreminjali vedenje, s čimer boste zelo negativno delovali na okolico. Poskusite se zadržati! Opazili boste tudi, da ste se z nekom zapletli globlje, kot ste nameravali. Želeli se boste izviti iz primeža ter zadevo zaključiti. Morda boste izbrali malce napačen čas.