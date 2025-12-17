Oven

V tem času boste bolj občutljivi na lepoto, na čustva in potrebe drugih, še posebej v romantičnem razmerju. Za vas sicer to ne bo težko, saj ste velikodušna oseba. Samski boste lažje flirtali z osebo, ki vam je všeč. V tem času vam bodo bolj kot materialne dobrine pomembne druge vrednote.

Bik

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir. To si zaslužite.

Dvojčka

Dan boste namenili družinskemu druženju. Klepet ob kavi bo omogočil, da boste z družinskimi člani ponovno vzpostavili stik. Zgodbe minulega tedna so lahko zanimive, mar ne? Občutite to povezavo in dobro voljo. Odmislite delo in težave, ki jih imate na delovnem mestu. Naj vas obdaja pomirjajoč občutek.

Rak

Obdajala vas bo precej negativna energija, ki bo danes povzročila veliko valov, a toplo pozdravite vsako pomoč, ki vam bo ponujena. Delite vse, kar boste le lahko. Diplomacija vas bo pripeljala dlje kot vsiljevanje pogledov na svet. Raje se odločite za miren pogovor, ne zahtevajte stvari.

Lev

Danes boste še posebej prisrčni in družba vašega ljubezenskega partnerja ali osebe, ki vam je zelo blizu, vam bo zelo pomembna. Tega časa nikar ne preživite sami doma ali kje drugje. Energija bo obkrožala harmonijo in ljubezen, izkoristite to. Če pa niste srečni v vašem osebnem življenju, se vam bodo problemi zdeli ogromni.

Devica

Vaša čustva bodo na vrhuncu, ves dan boste optimistični, samozavestni, radodarni in dobri. Pozdravite to s svežim odnosom in lažje boste pozabili na napake iz preteklosti. Načrtujte nove svetle možnosti za rast in izpolnitev. Čas bo dober, da se srečate z osebo, ki vam bo prinesla veliko užitkov.

Tehtnica

Razmišljali boste o novem podvigu, ki bi vam omogočil boljšo prihodnost. Jasnosti v željah in pričakovanjih ne bo. Pripravite se na temeljit razmislek. Za mnenje povprašajte člane družine ali prijatelje. Prosite za nasvet, saj vam bo pogled drugih pomagal spremeniti mnenje, ki ste ga sami oblikovali že pred časom.

Škorpijon

Vaše romantične želje bodo danes v ospredju. V vseh odnosih se boste počutili dobro, zato boste nadvse zaželena družba. Manj tekmovalni boste, bolj zainteresirani in prijazni do drugih, ustvarjali boste harmonijo. Samo ne pustite, da bi vas kdo izkoristil, razen če boste to resnično želeli.

Strelec

V prijateljskem krogu se bodo pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo.

Kozorog

Pazite, da pri simpatiji ne boste stopili v njen osebni prostor. Pustite ji, da se bo sama odprla in vam pokazala naklonjenost. Posamezniki boste doživeli srečanje z osebo, ki je zaznamovala dele vaše preteklosti. Vse se bo vrnilo, preplavili vas bodo stari, dobro znani občutki, a tokrat boste hitro vključili razum.

Vodnar

Znašli se boste v položaju, ki lahko kmalu oplemeniti vaše finančno stanje. Če vam je šlo še včeraj slabše, boste danes navdušeni nad premikom na bolje. Pri delu vam svetujemo, da se ne držite preveč nazaj, tako ne boste zrasli. Pokažite več inovativnosti. Ne odlašajte, temveč poskrbite, da bo ta teden vaš.

Ribi

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes.