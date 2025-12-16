Pomenljiva fotografija Ane Ivanović: "Vsaka ženska po ločitvi zacveti"

Nekdanja poklicna tenisačica Ana Ivanović, ki je pred tedni vložila zahtevo za ločitev od svojega nezvestega moža Bastiana Schweinsteigerja, je pred božičnimi prazniki na svojem profilu na Instagramu objavila novo fotografijo. Kmalu so začeli deževati komentarji njenih sledilcev.

Na fotografiji lepa Srbkinja čepi ob božičnem drevescu in ga okrašuje. Glede na njen nasmeh je več kot očitno dobre volje in zadovoljna. To je verjetno spodbudilo enega od njenih sledilcev, da je pod objavo v srbščini napisal: "Vsaka zacveti po ločitvi."

Propadli zakon z nemškim nogometašem

Mišljena je seveda ločitev od nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, s katerim ima Ana tri sinove. Kot je znano, so se prve novice, da v njunem zakonu škriplje, pojavile letos spomladi.

Po nekaj mesecih ugibanj je postalo vse bolj jasno, ko so Schweinsteigerja fotografi zalotili na plaži, kako se je objemal z novo spremljevalko, Bolgarko Silvo Kapitanovo. Številni Anini občudovalci so prepričani, da je Bastian naredil veliko napako. "Oh, Bastian, poglej, kaj si izgubil," je pod Anino fotografijo ob božičnem drevescu v nemščini zapisala ena od sledilk.