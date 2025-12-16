Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Torek,
16. 12. 2025,
19.29

Osveženo pred

10 minut

Bastian Schweinsteiger Ana Ivanović

Torek, 16. 12. 2025, 19.29

10 minut

Pomenljiva fotografija Ane Ivanović: "Vsaka ženska po ločitvi zacveti"

Avtor:
A. Ž.

Ana Ivanović | Osemintridesetletna Ana Ivanović se je z Bastianom Schweinsteigerjem poročila leta 2016. | Foto Guliverimage

Osemintridesetletna Ana Ivanović se je z Bastianom Schweinsteigerjem poročila leta 2016.

Foto: Guliverimage

Nekdanja poklicna tenisačica Ana Ivanović, ki je pred tedni vložila zahtevo za ločitev od svojega nezvestega moža Bastiana Schweinsteigerja, je pred božičnimi prazniki na svojem profilu na Instagramu objavila novo fotografijo. Kmalu so začeli deževati komentarji njenih sledilcev.

Na fotografiji lepa Srbkinja čepi ob božičnem drevescu in ga okrašuje. Glede na njen nasmeh je več kot očitno dobre volje in zadovoljna. To je verjetno spodbudilo enega od njenih sledilcev, da je pod objavo v srbščini napisal: "Vsaka zacveti po ločitvi."

Propadli zakon z nemškim nogometašem

Mišljena je seveda ločitev od nekdanjega nemškega nogometaša Bastiana Schweinsteigerja, s katerim ima Ana tri sinove. Kot je znano, so se prve novice, da v njunem zakonu škriplje, pojavile letos spomladi.

