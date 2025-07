Ana Ivanović je bila več kot osem let poročena z Bastianom Schweinsteigerjem. Zdaj je po mesecih ugibanj nekdanja teniška igralka tudi uradno potrdila ločitev od nekdanjega nemškega nogometaša. To ni prva spodletela zveza za srbsko lepotico. Pred Bastianom je bila namreč v zvezi z avstralskim profesionalnim golfistom Adamom Scottom.

Nemec Bastian Schweinsteiger in Srbkinja Ana Ivanović sta dolga leta veljala za sanjski par. Svoj prvi zmenek sta imela jeseni 2014 v New Yorku. "Na prvem zmenku sva se sprehodila. Takrat nisem dobro govoril angleško. (…) Bil je poseben trenutek in vsega se spominjam," je Schweinsteiger pred dvema letoma razkril v podkastu nogometnega kluba Bayern.

Silva nadomesti Ano v Bastianovem življenju

Dve leti pozneje sta se poročila v Benetkah. V zakonu so se jima rodili trije sinovi. A zdaj je njun zakon razpadel. Čeprav se je najprej ugibalo, da je za težave v zakonu kriva Bastianova sodelavka na televiziji ARD Esther Sedlaczek, je zdaj znano, da je njegova nova ljubezen Bolgarka Silva Kapitanova. To je spoznal, ker njeni otroci na Majorki hodijo na isto šolo kot njegovi.

Ana Ivanović leta 2011 v Avstraliji, ko je svojega fanta Adama opazovala med igro golfa. Foto: Guliverimage

Ani se je torej zgodilo podobno, kot se je leta 2014 zgodilo nemški manekenki Sarah Brandner. Ta je bila nekaj let Bastianovo dekle, skupaj sta se na zelenicah stadiona Maracana poleti 2014 veselila zmage nemške nogometne reprezentance na svetovnem prvenstvu. Že jeseni pa je v Bastianovo življenje vstopila Ana.

Ana in Adam iz Avstralije

A tudi za Ano zveza z Bastianom ni prva spodletela. Nekaj let je bila v zvezi z avstralskim profesionalnim golfistom Adamom Scottom. Par sta bila do januarja 2013. Preden se je njuna zveza dokončno končala, sta se začasno ločila.

Adam Scott na enem od letošnjih turnirjev golfa. Foto: Guliverimage

Adam Scott je medijem kot razlog za konec njune zveze navedel natrpane urnike in obveznosti kot mednarodnih športnih zvezdnikov, piše nemški medij t-online.

Adam in Švedinja Marie

Zdaj 45-letni Scott je poročen s švedsko arhitektko Marie Kojzar. Z njo je bil v zvezi že med letoma 2001 in 2008. Nekaj mesecev po ločitvi od Ane je Adam potrdil oživitev romantične zveze z Marie. Takrat je dejal, da je zelo srečen. Poročila sta se leta 2014 in sta starša dveh otrok.