Nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger je bil te dni opažen na plaži v Grčiji, kjer je v družbi nove partnerice Silve Kapitanov užival v objemih, poljubih in poletnem vzdušju. Fotografije iz Grčije, ki so hitro obšle družbena omrežja in svetovne portale, so prve, na katerih se par javno pojavlja brez skrivanja – po tem, ko se je Schweinsteiger razšel z nekdanjo teniško zvezdnico Ano Ivanović.

Konec športne pravljice?

Zakon med Schweinsteigerjem in Ivanovićevo je veljal za enega najbolj skladnih v svetu športa. Par, ki se je poročil leta 2016 v romantičnih Benetkah, ima tri sinove – Luko, Leona in Tea. Skozi leta sta živela med Chicagom, Beogradom, Münchnom in Mallorco.

Toda konec pomladi 2025 so se pojavile prve govorice o težavah. Sprva se je govorilo o Bastianovi zvezi z madžarsko voditeljico Eszter Sedzlacek, a se je izkazalo, da gre za drugo žensko – Silvo Kapitanov, nekdanjo influencerko in avtorico fitnes programa za mamice.

Silva – nova javna ljubezen

Kapitanov je mati dveh otrok in nekdanja žena pripadnika ugledne umetniške družine. Njuno ločitev so mediji opisovali kot burno – Silva naj bi že med zakonom obujala zvezo z Bastianom, ki naj bi ga spoznala pred šolo na Mallorci, kjer so otroci obiskovali pouk.

Tako se je začela zgodba, ki jo zdaj spremlja celotna Evropa. Schweinsteiger in Silva sta bila prvič skupaj javno fotografirana v Grčiji, kar je v očeh mnogih potrdilo govorice o aferi, ki naj bi trajala že v času njegovega zakona z Ano.

Ana Ivanović: tišina kot odgovor

Čeprav so mediji v začetku junija zabeležili napeto, a mirno srečanje Ane in Silve pred šolo na Mallorci, Ana Ivanović ostaja tiho. Brez javnih izjav, brez komentarjev – posvetila se je družini, poslu in življenju v Beogradu.

Po drugi strani je Schweinsteiger že izgubil nekaj sponzorskih pogodb, a hkrati pridobil nove. Oba ostajata ambasadorja nemškega modnega brenda Brax, pogodba pa velja vse do leta 2027.

Javnost jasno na njeni strani

Na družbenih omrežjih je jasno – simpatije so na strani Ivanovićeve. Medtem ko so portali objavljali Bastiana z dopusta, je Ana s fotografijami iz Wimbledona v Londonu dokazala, da je moč mogoče najti tudi po razhodu. Ena od njenih sledilk je zapisala: "Če so zgodbe rumenega tiska resnične, je bila narejena žalostna izbira. Ana bi lahko napisala priročnik: kako zacveteti po padcu. Tvoje najboljše šele prihaja."