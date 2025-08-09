Sobota, 9. 8. 2025, 22.30
48 minut
Teniški globus, 9. avgust
V drugem krogu Cincinnatija vrsto presenečenj
V ameriškem Cincinnatiju se igrajo dvoboji drugega kroga na ATP in WTA turnirju. Presenečenj v soboto ni manjkalo, tako so v moški konkurenci izpadli postavljeni Lorenzo Musetti, Casper Ruud in Tomaš Machač, v ženski pa Leylah Fernandez, Anastazija Pavljučenko in Magdalena Frech.
2. krog:
Tommy Paul (ZDA/13) - Pedro Martinez (Špa) 6:2, 6:2;
Arthur Rinderknech (Fra) - Casper Ruud (Nor/11) 6:7 (5), 6:4, 6:2;
Benjamin Bonzi (Fra) - Lorenzo Musetti (Ita/8) 5:7, 6:4, 7:6 (4);
Alex Michelsen (ZDA/28) - Corentin Moutet (Fra) 3:6, 6:3, 6:4;
Holger Rune (Dan/7) - Roman Safijulin (Rus) 7:5, 7:6 (5);
Jannik Sinner (Ita/1) - Daniel Elahi Galan (Kol) 6:1, 6:1;
Adrian Mannarino (Fra) - Tomaš Machač (Češ/19) 6:3, 6:3;
Felix Auger-Aliassime (Kan/23) - Tomas Etcheverry (Arg) 6:2, 7:6 (3);
Stefanos Cicipas (Grč/25) - Fabian Marozsan (Mad) 7:6 (3), 6:2;
Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
2. krog:
Marta Kostjuk (Ukr/25) - Tatjana Maria (Nem) 6:0, 6:1;
Jessica Bouzas (Špa) - Leylah Fernandez (Kan/21) 6:3, 6:3;
Aoi Ito (Jap) - Anastazija Pavljučenko (Rus/27) 6:1, 4:6, 6:4;
Iga Swiatek (Pol/3) - Anastazija Potapova (Rus) 6:1, 6:4;
Sorana Cirstea (Rom) - Magdalena Frech (Pol/22) 7:6 (4), 2:6, 6:4.