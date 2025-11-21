Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
21. 11. 2025,
22.00

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Flavio Cobolli tenis Davisov pokal Matteo Berrettini

Petek, 21. 11. 2025, 22.00

32 minut

Davisov pokal, polfinale

Italijani tudi brez prvih zvezdnikov tretjič zapored v finalu Davisovega pokala

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Matteo Berrettini | Matteo Berrettini je Italijanom pomagal do velikega finala. | Foto Guliverimage

Matteo Berrettini je Italijanom pomagal do velikega finala.

Foto: Guliverimage

Teniška reprezentanca Italije je prva finalistka Davisovega pokala. Na prvi tekmi prvega polfinala je branilcem točko v Bologni proti Belgijcem priigral Matteo Berrettini, v drugem dvoboju pa je Flavio Cobolli po hudem boju premagal Zizouja Bergsa. V odločilni podaljšani igri tretjega niza je bilo 17:15 za Italijana. Prvo točko je Italijanom priigral Berrettini, ki je Belgijca Raphaela Collignona ugnal s 6:3, 6:4.

Matteo Berrettini je upravičil vlogo favorita, težko obdobje pa je imel v uvodu drugega niza, ko je Raphaelu Collignonu dopustil, da je zaostanek 0:2 spremenil v vodstvo s 3:2, Belgijec pa je imel celo žogico za vodstvo s 4:2, ki pa je ni izkoristil. V sedmi igri je Berretini odločil dvoboj.

Drugi dvoboj se je končal s 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (15) za Flavia Cobollija. Ta je preživel sedem zaključnih žog proti belgijski številki 1 Zizouju Bergsu (43. na svetovni lestvici) in ga na koncu premagal po treh urah in štirih minutah igre.

Tudi brez prvih zvezdnikov Jannika Sinnerja in Lorenza Musettija se je Italija po letih 2023 in 2024 še tretjič zaporedoma uvrstila v finale najmočnejšega moškega ekipnega teniškega tekmovanja na svetu.

V drugem polfinalu bosta v soboto igrala Španija in Nemčija.

Davisov pokal, polfinale: Italija - Belgija 2:0

Matteo Berrettini - Raphael Collignon 6:3, 6:4;
Flavio Cobolli - Zizou Bergs 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (15)

Španija Davisov pokal
Sportal Španija in Nemčija z osupljivima preobratoma v polfinale Davisovega pokala
Davisov pokal, Italija
Sportal Italija četrtič zapored v polfinalu Davisovega pokala
Roger Federer
Sportal Velika čast za Rogerja Federerja
Davisov pokal Belgija Zizou Bergs
Sportal Belgija prvi polfinalist Davisovega pokala
 
Flavio Cobolli tenis Davisov pokal Matteo Berrettini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.