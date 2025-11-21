Teniška reprezentanca Italije je prva finalistka Davisovega pokala. Na prvi tekmi prvega polfinala je branilcem točko v Bologni proti Belgijcem priigral Matteo Berrettini, v drugem dvoboju pa je Flavio Cobolli po hudem boju premagal Zizouja Bergsa. V odločilni podaljšani igri tretjega niza je bilo 17:15 za Italijana. Prvo točko je Italijanom priigral Berrettini, ki je Belgijca Raphaela Collignona ugnal s 6:3, 6:4.

Matteo Berrettini je upravičil vlogo favorita, težko obdobje pa je imel v uvodu drugega niza, ko je Raphaelu Collignonu dopustil, da je zaostanek 0:2 spremenil v vodstvo s 3:2, Belgijec pa je imel celo žogico za vodstvo s 4:2, ki pa je ni izkoristil. V sedmi igri je Berretini odločil dvoboj.

Drugi dvoboj se je končal s 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (15) za Flavia Cobollija. Ta je preživel sedem zaključnih žog proti belgijski številki 1 Zizouju Bergsu (43. na svetovni lestvici) in ga na koncu premagal po treh urah in štirih minutah igre.

Tudi brez prvih zvezdnikov Jannika Sinnerja in Lorenza Musettija se je Italija po letih 2023 in 2024 še tretjič zaporedoma uvrstila v finale najmočnejšega moškega ekipnega teniškega tekmovanja na svetu.

V drugem polfinalu bosta v soboto igrala Španija in Nemčija.