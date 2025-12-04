Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Četrtek,
4. 12. 2025,
17.01

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Avstrija Anastazija Potapova tenis

Četrtek, 4. 12. 2025, 17.01

26 minut

Anastazija Potapova

Anastazija Potapova menja državljanstvo

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Anastazija Potapova | Anastazija Potapova je prejela avstrijsko državljanstvo. | Foto Guliverimage

Anastazija Potapova je prejela avstrijsko državljanstvo.

Foto: Guliverimage

V ženskem tenisu se je zgodil odmevni prestop. 24-letna Rusinja Anastazija Potapova bo z novim letom zastopala novo državo. "Z veseljem vam sporočam, da je avstrijska vlada odobrila mojo vlogo za državljanstvo," je prek družbenih omrežij danes sporočila 51. igralka z lestvice WTA.

Štiriindvajsetletna ruska teniška igralka Anastazija Potapova je v karieri osvojila tri turnirje serije WTA 250 – v Istanbulu (2022), Linzu (2023) in letos v Cluj-Napoci v Romuniji – z letom 2026 pa bo zastopala barve Avstrije.  

"Avstrija je dežela, ki jo imam rada, je neverjetno gostoljubna, tam se počutim kot doma. Rada sem na Dunaju in se veselim, da si bom tam ustvarila svoj drugi dom. Tako s ponosom sporočam, da bom od leta 2026 naprej v svoji profesionalni teniški karieri zastopala svojo novo domovino Avstrijo," je prek družbenih omrežij sporočila Potapova, trenutno 51. igralka sveta.

Preberite še:

Serena Williams
Sportal Se Serena Williams vrača na veliki oder?
Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanović
Trendi Zdaj je tudi uradno: Ana Ivanović vložila zahtevo za ločitev
Mladi upi 2025, Žiga Šeško
Novice Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu #video
Rusija Avstrija Anastazija Potapova tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.