V ženskem tenisu se je zgodil odmevni prestop. 24-letna Rusinja Anastazija Potapova bo z novim letom zastopala novo državo. "Z veseljem vam sporočam, da je avstrijska vlada odobrila mojo vlogo za državljanstvo," je prek družbenih omrežij danes sporočila 51. igralka z lestvice WTA.

Štiriindvajsetletna ruska teniška igralka Anastazija Potapova je v karieri osvojila tri turnirje serije WTA 250 – v Istanbulu (2022), Linzu (2023) in letos v Cluj-Napoci v Romuniji – z letom 2026 pa bo zastopala barve Avstrije.

"Avstrija je dežela, ki jo imam rada, je neverjetno gostoljubna, tam se počutim kot doma. Rada sem na Dunaju in se veselim, da si bom tam ustvarila svoj drugi dom. Tako s ponosom sporočam, da bom od leta 2026 naprej v svoji profesionalni teniški karieri zastopala svojo novo domovino Avstrijo," je prek družbenih omrežij sporočila Potapova, trenutno 51. igralka sveta.

