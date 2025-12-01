Slovenski teniški up, ki je navdušil na mladinskem turnirju v Wimbledonu

Žiga Šeško je eden najobetavnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji. Na igrišču izžareva profesionalnost, zbranost in odgovornost, ki presegajo njegova leta. Tenis je del njegove identitete že od otroštva, danes pa je 17-letnik uvrščen med najboljše mladinske igralce na svetu, obenem pa z nastopi in značajem vse bolj opozarja tudi v članski konkurenci. Prav zaradi teh lastnosti in izjemnega napredka je bil izbran med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav, ki podpira najperspektivnejše mlade talente v državi.

Njegov preboj med elito ni naključje. Izstopa zaradi predanosti, natančnosti in tekmovalnega duha. V zadnjih letih je nanizal vrsto izjemnih dosežkov, zaradi katerih je postal prepoznaven v domačem in mednarodnem tenisu. Bil je član mladinske slovenske reprezentance do 18 let, jeseni 2025 pa je na evropskem prvenstvu za posameznike osvojil tudi bronasto medaljo, kar je eden največjih uspehov slovenskega mladinskega tenisa v zadnjih letih.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegov preboj se ni ustavil pri mladinskih tekmovanjih. Kot eden najmlajših reprezentantov v zgodovini je v Davis Cupu debitiral za Slovenijo in že v isti sezoni osvojil bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 18 let. Na mladinskem turnirju v Wimbledonu se je uvrstil v četrtfinale, kar je rezultat, ki ga pred njim ni dosegel še noben slovenski mladinec v fantovski konkurenci.

Žiga Šeško ostaja skromen, a zelo odločen. Poudarja, kako pomembno je usklajevanje šole in športa, a dodaja, da je prav disciplina tista, ki mu omogoča napredek. "Tenis me uči vztrajnosti. Ko igraš dolge dvoboje, je pomembno, da ostaneš zbran in verjameš vase."

Oče in hkrati njegov trener Dejan Šeško, ki ga spremlja že vrsto let, ga opisuje kot izjemno predanega, profesionalnega in srčnega športnika. "Žiga je zelo zrel za svoja leta. Je delaven, spoštljiv, ima jasne cilje in močno željo, da napreduje. Zmagovalec ne postaneš čez noč, Žiga pa je dokaz, kako daleč lahko pripelje vztrajnost."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Ker se na začetku leta 2026 Žiga poslavlja od mladinskega tenisa in vstopa v članske vrste, bo prehod zahteven. Da bi dosegel norme za največja tekmovanja, bo moral v sezoni odigrati približno 25 turnirjev po vsem svetu – večinoma članskih, le del mladinskih –, kar je zahteven, a nujen korak ob prehodu v profesionalni tenis. V članskem tenisu bo moral nastopati na turnirjih serij ITF, Challenger in kasneje ATP, kar bo zahtevalo več potovanj, prijavnin, trenerja in višjo kakovost priprav.

Sredstva projekta Mladi upi 2025 bi zanj pomenila pomemben, prelomni korak pri prehodu iz mladinskega v članski profesionalni tenis. Finančna podpora bi mu omogočila, da bi lažje pokril visoke stroške letalskih vozovnic, nastanitev in prijavnin, ki jih zahtevajo številni mednarodni turnirji. Hkrati bi mu dala možnost, da trenira v vrhunskih mednarodnih središčih in se udeleži ključnih tekmovanj, na katerih pridobiva točke za napredovanje po lestvici. Prav tako bi mu olajšala vstop v novo, zahtevnejšo sezono, v kateri se bo prvič meril skoraj izključno z odraslimi igralci, in mu omogočila bolj stabilne pogoje za razvoj kariere na najvišji ravni.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

S tem bi obetaven slovenski teniški igralec pridobil pogoje za stabilen razvoj in manj stresen prehod v članski profesionalni tenis, ki je finančno izjemno zahteven — še posebej za igralce iz manjših držav, ki morajo večino turnirjev igrati v tujini.

Pred njim so velike priložnosti. Kot poudarja trener: "Če bo Žiga nadaljeval v tem ritmu, je lahko med najboljšimi. V letu 2025 je dokazal, da je pripravljen na članski tenis in da ima vse, kar potrebuje profesionalec."

Žiga Šeško je eden tistih mladih športnikov, pri katerih vidiš, da je prihodnost svetla. Ne le zaradi talentov, ki jih ima, temveč zaradi načina, kako trenira, razmišlja in rešuje izzive. Predanost, zrelost in mirnost na igrišču so lastnosti, zaradi katerih njegov uspeh ni naključje, temveč rezultat dela in vizije.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že trinajsto leto zapored skozi projekt Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo do zdaj finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot k visoko zastavljenim ciljem nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.