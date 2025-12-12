Kamilla Rahimova, uspešna teniška igralka, je še ena v vrsti tistih, ki se je odločila, da se odpove ruskemu državljanstvu in predstavlja drugo državo. Zdaj je razkrila tudi razlog za to.

Kamilla Rahimova se je odločila, da rusko državljanstvo zamenja za uzbekistansko. To odločitev je sprejela, ker meni, da je to najbolje za njen športni razvoj. Rahimova se je rodila v Jekaterinburgu, za Rusijo pa je na turneji WTA igrala od leta 2019. Za uzbekistansko državljanstvo se je odločila, ker njena mama prihaja iz Uzbekistana.

Kamilla Rahimova upa, da bo tudi v prihodnje imela podporo svojih navijačev. Foto: Guliverimage

Zakaj se je odločila tako?

Štiriindvajsetletna športnica je priznala, da sprememba državljanstva ni bila lahka odločitev. Za ta korak se je odločila, ker meni, da je to bolje za njeno prihodnost – tako na profesionalni kot tudi osebni ravni. Ob tem je dejala, da vsekakor ne bo pozabila svojih korenin.

"Po dolgem razmisleku in pogovorih z ekipo in družino sem se odločila, da spremenim svojo športno nacionalnost. Ni bila lahka odločitev, vendar verjamem, da je to pravi korak za mojo teniško prihodnost. Tako na profesionalni kot tudi na osebni ravni. To odločitev sem sprejela zaradi športnih ambicij in mislim, da bom imela še boljše možnosti za svoj razvoj," je zapisala trenutno 97. igralka sveta, ki upa, da bo imela na novi poti še vedno zveste navijače.

V Uzbekistanu so jo sprejeli odprtih rok

Njenega prestopa so bili veseli tudi na uzbekistanski teniški zvezi, saj menijo, da je ta prestop zanje zgodovinski. "Dokazala je že, da je zelo dobra teniška igralka in da je sposobna igrati z najboljšimi igralkami na svetu. Veseli smo, da jo lahko sprejmemo v našo ekipo. Prepričani smo, da bo dosegala velike zmage, da bo napredovala in dosegala nove rekorde pod uzbekistansko zastavo."

Samo letos štiri

Le nekaj dni po tem, ko je Rahimova objavila svojo novico, je tudi Anastasia Potapova sporočila, da bo od zdaj igrala pod avstrijsko zastavo. Skupno so letos štiri ruske igralke zamenjale zastavo: Kamilla Rahimova, Anastasia Potapova, Daria Kasatkina in Marija Timofejeva.

