Bijol do prigarane točke na Anfieldu, v ogenj še Man City

V četrtek, na novega leta dan, bodo odigrana še štiri srečanja. Jaka Bijol bo z Leedsom gostoval pri Liverpoolu, ki je v zadnjem času v domačem prvenstvu dvignil formo in se prebil na mesta, ki vodijo v ligo prvakov v prihodnji sezoni. Redsi nujno potrebujejo tri točke v boju s klubom slovenskega stebra obrambe, če še želijo sanjati o priključku k vodilni trojici.

Drugouvrščeni Manchester City bo upal na ugoden razplet derbija na Emiratesu, nato pa bi se v četrtek ob morebitnem uspehu proti Sunderlandu lahko zavihtel tudi na vrh lestvice.

Šeško zadel vratnico

V torek zvečer je bilo šest obračunov, med drugim je bil zadnjič v iztekajočem se letu na delu tudi Manchester United. Rdeče vrage, ki zaradi poškodb in nastopa na afriškem pokalu narodov pogrešajo kar nekaj prvokategornikov, je čakal obračun z zadnjeuvrščenim Wolverhamptonom, ki je na prejšnjih 18 tekmah osvojil le dve točki. Varovanci Rubena Amorima so imeli tako odlično priložnost, da leto 2025 sklenejo z novim kompletom točk in se bolj konkretno vključijo v boj za evropske vozovnice za prihodnjo sezono.

Benjamin Šeško je zapravil vrsto priložnosti. Foto: Guliverimage Benjamin Šeško je začel v prvi enajsterici, osamljen v konici napada. Na nov gol v dresu Uniteda čaka že skoraj tri mesece. V prvem polčasu je bil zelo aktiven, a za vodstvo Manchestra je sredi prvega polčasa zadel Joshua Zirkzee. Šeško je imel tri strele proti golu, pri tretjem je stresel vratnico. Ob polčasu je bilo vseeno 1:1, saj so ob koncu gostom prepustili žogo in v 45. minuti je za izenačenje zadel Ladislav Krejči.

Wolves, ki so bili v nizu 12 zaporednih porazov v vseh tekmovanjih, že dolgo niso igrali tako dobro. Yerson Mosquera je v 64. minuti skoraj poskrbel za izenačenje. Deset minut pozneje je imel novo priložnost Šeško, a je njegov strel ubranil Jose Sa. V 90. minuti pa so se rdeči vragi vendarle veselili zadetka za vodstvo. A prehitro! Šeško je streljal, Sa je branil, žoga pa je prišla do Patricka Dorguja. Ta je sicer zadel, a je bil ob strelu Šeška v prepovedanem položaju. In tako je bil gol razveljavljen.

Arsenal razpoloženi, samo remi za Chelsea

Leandro Trossard je dosegel peti gol sezone. Foto: Reuters Vodilni Arsenal je imel izjemen drugi polčas na derbiju kroga proti tretjeuvrščeni Aston Villi. Gabriel je zadel v 48. minuti, Martin Zubimendi štiri minute pozneje. Na 3:0 je v 69. minuti povišal Leandro Trossard, v 78. pa je bilo že 4:0, ko je zadel Gabriel Jesus. Ta je v igro vstopil le minuto prej. Za končni izid 4:1 je v sodnikovem dodatku zadel Ollie Watkins. Topničarji so po 14. zmagi sezone zdaj šest točk pred Aston Villo.

Že pred tem je bil na delu še en londonski klub Chelsea, ki je s 15. na lestvici Bournemouthom igral neodločeno 2:2.

