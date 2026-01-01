Chelsea je po manj kot dveh letih na novega leta dan prekinil pogodbo s trenerjem Enzom Maresco, so potrdili pri angleškem klubu.

Italijan, ki je na Stamford Bridge prišel šele poleti 2024, je bil pod velikim pritiskom, ker je Blues v zadnjih sedmih tekmah v premier ligi popeljal do le ene zmage. Nazadnje je Chelsea v torek zvečer remiziral z Bournemouthom z 2:2 , Moises Caicedo pa je na tej tekmi prejel rumeni karton, zaradi česar bo izpustil nedeljski izjemno pomemben obračun z Manchester Cityjem.

Med svojim delovanjem v klubu je Marseca moštvo popeljal do naslova v konferenčni ligi in na FIFA klubskem svetovnem prvenstvu. "Ti dosežki bodo ostali pomemben del nedavne zgodovine kluba, zato se mu zahvaljujemo za njegov prispevek h klubu. Ker je treba v štirih tekmovanjih doseči še ključne cilje, Enzo in klub verjamemo, da sprememba ekipi daje najboljše možnosti, da se sezona vrne na pravo pot," so sporočili iz angleškega kluba.

Chelsea je trenutno v premier ligi na petem mestu s 15 točkami zaostanka za vodilnim Arsenalom, v ligi prvakov pa je Chelsea na 13. mestu s tremi zmagami, remijem in dvema porazoma.

