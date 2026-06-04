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Avtorji:
B. B., M. P.

Četrtek,
4. 6. 2026,
16.25

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Maja Chwalinska Marta Kostjuk Diana Shnaider OP Francije Roland Garros tenis Mira Andrejeva

Četrtek, 4. 6. 2026, 16.25

0 minut

OP Francije (WTA), 12. dan

Mira Andrejeva ekspresno v prvi finale na grand slamih

Avtorji:
B. B., M. P.

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OP Francije Mira Andrejeva | Mira Andrejeva je postala prva finalistka OP Francije v Parizu. | Foto Reuters

Mira Andrejeva je postala prva finalistka OP Francije v Parizu.

Foto: Reuters

Komaj 19-letna Rusinja Mira Andrejeva je prva finalistka odprtega prvenstva Francije. V polfinalu je Ukrajinko Marto Kostjuk premagala s 6:1 in 6:3. Za zmago je potrebovala samo uro in 17 minut. Zdi se zelo samozavestna in prav nič nervozna. Za drugo mesto v finalu se zdaj merita Rusinja Diana Šnajder in Poljakinja Maja Chwalinska.

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Mira Andrejeva | Foto: Reuters Mira Andrejeva Foto: Reuters Mira Andrejeva prihaja iz Krasnojarska, od leta 2022 pa živi in trenira v Franciji. Pri 19 letih je najmlajša polfinalistka letošnjega Rolanda Garrosa, ki ga zaznamujejo presenečenja. Doslej na grand slamih še ni prišla dlje od četrtfinala (lani v Wimbledonu), zdaj pa bo prvič zaigrala v samem finalu. Tudi Ukrajinka Marta Kostjuk v Parizu igra v življenjski formi, saj je dobila prejšnjih 17 zaporednih dvobojev na pesku. A vseeno proti Andrejevi ni imela nobenih možnosti, kot da jo je zdele nervoza. Prvi niz je tako precej bolj samozavestna in mirna Andrejeva s 6:1 dobila v dobre pol ure, drugi je trajal nekaj dlje, zmagala ga je s 6:3.

V drugem polfinalu se zdaj merita Rusinja Diana Šnajder in veliko presenečenje turnirja Poljakinja Maja Chwalinska.

Šnajder je v četrtfinalu pripravila veliko senzacijo, ko je po velikem preobratu domov poslala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Na drugi strani pa sanjski pohod nadaljuje Maja Chwalinska. Poljakinja, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije, je postala šele šesta kvalifikantka v odprti eri, ki se je prebila v polfinale turnirja za grand slam.

OP Francije, WTA, polfinale:

Mira Andrejeva (Rus/8) - Marta Kostjuk (Ukr/15) 6:1, 6:3

Diana Šnajder (Rus/25) - Maja Chwalinska (Pol)

Arina Sabalenka
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Maja Chwalinska Marta Kostjuk Diana Shnaider OP Francije Roland Garros tenis Mira Andrejeva
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