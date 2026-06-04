Poslanec SLS Srečko Ocvirk ni glasoval za vlado. Kaj se je zgodilo?

Za ministrsko ekipo novega predsednika vlade Janeza Janše je na današnji izredni seji v DZ glasovalo 49 od 79 navzočih poslancev. Med njimi ni bilo poslanca SLS Srečka Ocvirka, čeprav je bil prisoten na seji državnega zbora.

Za ministre in ministrice, ki bodo sestavljali 16. vlado Republike Slovenije, so danes v DZ glasovali vsi poslanci in poslanke stranke SDS, vsi poslanci in poslanke Demokratov, vsi poslanci in poslanke stranke Resni.ca, oba predstavnika manjšin ter osem od devetih poslancev in poslank trojčka NSi, Fokus in SLS.

Poslanec SLS Srečko Ocvirk je bil na seji državnega zbora prisoten, a je bil njegov status med glasovanjem o ministrih in ministricah "odsoten".

16. vlada Republike Slovenije. Vodil jo bo Janez Janša. Foto: Bojan Puhek

Šlo je za tehnično težavo

Kot so po koncu izredne seje DZ na družbenem omrežju pojasnili v stranki NSi, je šlo v primeru poslančevega neglasovanja za posledico tehnične težave.

"Poslanec Srečko Ocvirk glasu ZA listo ministric in ministrov ni mogel oddati zaradi nedelovanja glasovalne naprave. Žal je to opazil šele po glasovanju in tako ni zahteval ponovnega glasovanja," so zapisali.

POJASNILO: Poslanec Srečko Ocvirk glasu ZA listo ministric in ministrov ni mogel oddati zaradi nedelovanja glasovalne naprave. Žal je to opazil šele po glasovanju in tako ni zahteval ponovnega glasovanja. pic.twitter.com/d6uWK3Ykbn — NSi (@NovaSlovenija) June 4, 2026

Na družbenih omrežjih so se namreč že pojavila namigovanja, da poslanec Srečko Ocvirk glasu za ministrsko ekipo morda ni oddal iz protesta, ker stranka SLS ni dobila nobenega ministrskega položaja.

Poslanec Ocvirk je za tiskovno agencijo STA kasneje tudi sam zatrdil, da mu je zatajila glasovalna naprava in zanikal, da bi bilo njegovo ravnanje povezano z dejstvom, da SLS ni dobila ministra. To je za STA zatrdila tudi predsednica SLS Tina Bregant.