Š. L.

Četrtek,
1. 1. 2026,
18.45

Tampa Bay Lightning Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings NHL liga NHL

Četrtek, 1. 1. 2026, 18.45

Liga NHL, 1. januar

Bodo LA Kings in Kopitar znova našli rešitev za vročo Tampo?

Š. L.

Anže Kopitar | Anže Kopitar in LA Kings bodo doma gostili Tampo Bay Lightning. | Foto Reuters

Anže Kopitar in LA Kings bodo doma gostili Tampo Bay Lightning.

Foto: Reuters

Prvi dan novega koledarskega leta v ligi NHL prinaša osem tekem. Anže Kopitar z Los Angeles Kings, ki je na osmem mestu zahoda, bo v Kaliforniji gostil vročo zasedbo Tampe Bay Lightning. Tampa je trenutno na tretjem mestu vzhoda z 49 točkami, Kings so na zahodu osmi z 41 točkami.

Tampa je trenutno v nizu petih zmag, zadnjo so dobili po podaljšku. Za tretjo ekipo vzhoda so bili sicer nazadnje usodni prav LA Kings, ki so 19. decembra zmagali z 2:1.

Liga NHL, 1. januar

Lestvice

Tampa Bay Lightning Anže Kopitar Anže Kopitar Los Angeles Kings NHL liga NHL
