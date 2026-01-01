Četrtek, 1. 1. 2026, 18.45
3 ure, 15 minut
Liga NHL, 1. januar
Bodo LA Kings in Kopitar znova našli rešitev za vročo Tampo?
Prvi dan novega koledarskega leta v ligi NHL prinaša osem tekem. Anže Kopitar z Los Angeles Kings, ki je na osmem mestu zahoda, bo v Kaliforniji gostil vročo zasedbo Tampe Bay Lightning. Tampa je trenutno na tretjem mestu vzhoda z 49 točkami, Kings so na zahodu osmi z 41 točkami.
Tampa je trenutno v nizu petih zmag, zadnjo so dobili po podaljšku. Za tretjo ekipo vzhoda so bili sicer nazadnje usodni prav LA Kings, ki so 19. decembra zmagali z 2:1.