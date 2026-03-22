Vlada s SDH, inšpekcijami in policijo nad vodstvo Petrola

Ker Petrol do danes do 11. ure ni odpravil motenj v logistiki distribucije naftnih derivatov, medtem ko v sosednji državi distribucijo organizira nemoteno, je vlada na današnji seji sprejela šest dodatnih sklepov: od uprave Petrola in nadzornega sveta zahteva takojšen akcijski načrt za zagotovitev nemotene oskrbe prebivalstva, inšpekcijskim službam nalaga nadzore zaradi morebitnih kršitev predpisov s področja trgovine z naftnimi derivati in upravljanja ključne infrastrukture, SDH poziva k sklicu skupščine delničarjev in zahtevi za posebno revizijo poslovanja Petrola, ministrstvu za notranje zadeve pa nalaga preveritev podaje ustreznega naznanila organom pregona zaradi morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva. Petrol navedbe vlade in namige o nepravilnostih ali odgovornosti družbe Petrol za trenutne razmere na trgu pogonskih goriv zavrača.

Vlada Republike Slovenije je 21. marca 2026 ugotovila obstoj motenj v logistiki distribucije naftnih derivatov, ki po njeni oceni nastajajo v domeni največjega trgovca z naftnimi derivati v Republiki Sloveniji. Ob tem je izdala priporočila in ukrepe za blažitev motenj distribucije.

Vlada zdaj ugotavlja tudi, da največji trgovec z naftnimi derivati v Sloveniji do danes do 11. ure še vedno ni odpravil motenj logistike distribucije naftnih derivatov, zato resne motnje še vedno trajajo. Ob tem posebej izpostavlja, da isti trgovec v sosednji državi distribucijo organizira tako, da je ta nemotena.

Uprava in nadzorni svet morata pripraviti akcijski načrt

Vlada poziva upravo družbe Petrol, ki jo sestavljajo predsednik uprave Sašo Berger ter člani uprave Marko Ninčević, Jože Smolič, Metod Podkrižnik, Drago Kavšek in Zoran Gračner, ter nadzorni svet družbe, ki ga vodi Vesna Južna, da nemudoma oblikujeta in izvedeta akcijski načrt poslovnih aktivnosti.

Ta mora zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalstva z naftnimi derivati. O tem načrtu morata uprava in nadzorni svet poročati ministru, pristojnemu za energetiko najkasneje do ponedeljka, 23. marca 2026, do 10. ure.

Inšpekcijske službe morajo začeti nadzorne postopke

Vlada poziva pristojne inšpekcijske službe, da začnejo nemudoma izvajati nadzorne postopke v skladu s svojimi pristojnostmi. Namen teh postopkov je preveritev morebitnih kršitev veljavnih predpisov s področij trgovine z naftnimi derivati in upravljanja ključne infrastrukture. Vsi inšpekcijski organi so dolžni o svojih ugotovitvah poročati pristojnim ministrom do ponedeljka, 23. marca 2026, do 15. ure.

Petrol: Težave na nekaterih bencinskih črpalkah povzroča izključno povečano povpraševanje



V družbi Petrol so danes sporočili, da odločno zavračajo navedbe vlade in neresnične in zavajajoče namige o nepravilnostih ali odgovornosti družbe Petrol za trenutne razmere.



"Težave na posameznih prodajnih mestih so izključno posledica izrazito povečanega in sunkovitega povpraševanja v preteklih dneh. V družbi deluje krizna koordinacijska skupina, ki neprekinjeno spremlja razmere in sproti prilagaja ukrepe za stabilizacijo oskrbe," so zapisali v sporočilu za javnost.



Izrazili so tudi kritiko, da je bila ena od štirih cistern, ki jih je za prevoz goriva zagotovila vlada, tehnično neustrezna, in dodali, da dodatna pomoč v tem obsegu v razmerah večkratnega odjema pogonskih goriv ne more bistveno izboljšati trenutne situacije.

SDH naj zahteva sklic skupščine z zahtevo za posebno revizijo

Vlada poziva Slovenski državni holding, da nemudoma zahteva sklic skupščine delničarjev družbe Petrol z zahtevo za posebno revizijo poslovanja družbe Petrol na področju logistike in oskrbe bencinskih servisov z naftnimi derivati v obdobju po 16. marcu 2026. Kot izhaja iz sklepa, naj se revizija posebej opravi z vidika zakonitosti in ustreznosti izvajanja poslovnih aktivnosti ter morebitnega oškodovanja družbe.

MNZ mora preveriti podajo naznanila organom pregona

Zaradi obstoja morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in ogrožanja varnosti prebivalstva pri odgovornih osebah v družbi Petrol je vlada ministrstvu za notranje zadeve naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona.