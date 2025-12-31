Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Sreda,
31. 12. 2025,
6.32

Osveženo pred

19 minut

Sreda, 31. 12. 2025, 6.32

Liga NHL, 30. december

Slovesno na Floridi, Suzuki junak Montreala

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nick Suzuki | Nick Suzuki je minuto in pol pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago Montreala na Floridi. | Foto Reuters

Nick Suzuki je minuto in pol pred iztekom rednega dela izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago Montreala na Floridi.

Foto: Reuters

Hokejisti v ligi NHL so imeli nekaj prostih dni okoli božiča, v dneh, ko se izteka leto in začenja novo, pa zanje ni počitka. Na Floridi so prvaki pred tekmo z Montrealom pripravili slovesnost ob tisoč točkah svojega zvezdnika Brada Marchanda. Ta je nato zadel prvi gol na tekmi proti Montrealu, proti kateremu so še minuto in pol pred koncem rednega dela vodili za gol, a je nato Nick Suzuki izsilil podaljšek, v tem pa zadel za zmago kanadske ekipe. Vodilna ekipa vzhoda Carolina Hurricanes je z 1:5 izgubila proti Pittsburghu.

Anže Kopitar
Sportal Kralji izgubili proti vodilni ekipi lige

Na Floridi so počastili tisoč točk Brada Marchanda:

Hokejisti Pittsburgh Penguins so na domačem ledu s kar 5:1 premagali vodilno ekipo vzhodne konference Carolina Hurricanes. Toronto Maple Leafs so brez prejetega gola, s 4:0, odpravili New Jersey Devils. Joseph Woll je med vratnicama Toronta zaustavil vseh 33 strelov gostov.

Še najtesneje je bilo na tekmi med Chicago Blackhawks in NY Islanders, gostje so v 13. minuti povedli z 0:2, a so se domači v drugi tretjini vrnili in izenačili. Do konca rednega dela golov ni bilo več, prav tako ga ni bilo v podaljšku, tako da je o zmagovalcu odločalo izvajanje kazenskih strelov. Bo Horvat je zadel za zmago Islandersov.

Hokejisti Philadelphia Flyers so s 6:3 zmagali v Vancouvru

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki so v ponedeljek z 2:5 izgubili proti najboljši ekipi sezone, Colorado Avalanche, naslednjo tekmo igrajo prvega januarja, ko v njihovo dvorano prihaja ekipa Tampa Bay Lightning.

Liga NHL, 30. december:

Lestvice

Detroit Red Wings
Sportal Detroit točkovno ujel Carolino v vzhodni konferenci lige NHL
