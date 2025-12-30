Torek, 30. 12. 2025, 6.16
Liga NHL, 29. december
Kralji izgubili pri vodilni ekipi lige
Hokejisti Los Angeles Kings so na zahtevnem gostovanju pri najboljši ekipi lige Colorado Avalanche izgubili z 2:5, dva gola so prejeli v zadnji minuti in pol rednega dela tekme. Kapetan Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce, je pa na ledu preživel 16:33 minute, v tem času je sprožil strel proti vratom Mackenzieja Blackwooda, ki je zbral 23 obramb.
Za vodilno zasedbo zahodne konference iz Kolorada so v Ball Areni zadeli Jack Drury, ki je v 10. minuti gostitelje popeljal v vodstvo, Čeh Martin Nečas (34.), Brock Nelson (38.), Nathan MacKinnon, ki je v 59. minuti zatresel nebranjeno mrežo, ko so Kralji izenačujoči zadetek iskali brez vratarja, in Cale Makar. Ta je v 60. minuti postavil
Pri kalifornijski ekipi sta se med strelce vpisala Corey Perry v 26. minuti, ko je ob igralcu več izenačil, in Finec Joel Armia (45.), ko je ob igralcu manj znižal na 3:1. Švedski vratar Anton Forsberg je zaustavil 21 strelov.
Kralji iz Los Angelesa bodo naslednjo tekmo igrali 2. januarja prihodnje leto, v domači Crypto.com Areni se bodo pomerili z ekipo Tampa Bay Lightning.
Trenutno so z 41 točkami na sedmem mestu v zahodni konferenci. Na vrhu konferenčne skupine je Colorado s 65 točkami, sledijo mu Dallas Stars (57), Minnesota Wild (54), Edmonton Oilers (46), Vegas Golden Knights (45) in Anaheim Ducks (44).
V vzhodni konferenci so v vodstvu Carolina Hurricanes (51), za njimi pa Detroit Red Wings (49), Tampa Bay Lightning (47), Montreal Canadiens in New York Islanders (oba po 46).