Športna oblačila, ki jih bomo to pomlad nosili tudi za v mesto

Pomlad skoraj vedno prinese več gibanja. Daljši sprehodi, izleti v naravo, kolesarjenje ali sproščeni popoldnevi na soncu nas hitro spomnijo, kako pomembna so udobna oblačila, v katerih se lahko gibamo brez omejitev. Prav zato športna oblačila že nekaj sezon niso več namenjena le telovadnici, pač pa so postala del vsakdanjega stila.

Športna moda danes združuje funkcionalnost, udobje in moderen videz. Udobne trenirke, lahke jakne, športne majice in pajkice se zlahka vključijo tudi v mestni slog, zato jih lahko nosimo skoraj povsod – od jutranjega sprehoda do popoldanske kave v mestu. V ospredju so lahki materiali, premišljeni kroji in barve, ki jih lahko preprosto kombiniramo z drugimi kosi v garderobi.

Prav na tej ideji temelji tudi kolekcija MANA in RED by MANA, ki združuje udobje športnih oblačil z videzom, primernim za vsakdanji tempo sodobnega življenjskega sloga.

Športna oblačila, ki jih danes nosimo tudi za v mesto

Športna oblačila so v zadnjih letih postala pomemben del sodobnega urbanega stila. Trend, ki združuje športno funkcionalnost in vsakodnevno modo, je prinesel oblačila, ki so hkrati udobna in dovolj estetska za različne priložnosti.

Trenirke, pajkice, športne majice in lahki puloverji niso več rezervirani samo za trening. Danes jih brez težav vključimo tudi v sproščene kombinacije za v mesto. V kombinaciji z minimalističnimi kroji, nevtralnimi barvami in preprostimi dodatki ustvarijo videz, ki deluje sproščeno, a hkrati modno dovršeno.

Takšna oblačila so postala odgovor na sodoben tempo življenja, ko želimo, da nas garderoba spremlja od jutranjih opravkov do večernega druženja.

ženska športna oblačila ali moška športna oblačila, ki zagotavljajo vrhunsko udobje, je nova športna kolekcija RED by MANA prava izbira. Na voljo je v trgovinah MANA, kjer vas čaka z izbranimi športnimi kosi za vsak okus. Obiščite sebi najbližjo, pomerite modne kose iz športne linije in se prepričajte.

Kosi, ki sledijo tempu aktivnega dneva

Pomladno vreme pogosto zahteva večplastno oblačenje, zato so posebej priljubljeni kosi, ki združujejo praktičnost in udobje. Med njimi izstopajo prešite jakne in brezrokavniki, ki so odlična izbira za sprehode, izlete ali sproščene aktivnosti na prostem.

Lahki materiali poskrbijo za prijetno toploto, hkrati pa omogočajo dovolj zračnosti za gibanje. Brezrokavniki so posebej praktični, saj ohranjajo toploto trupa, obenem pa omogočajo popolno svobodo gibanja rok. Prav zato so odlični spremljevalci pri različnih aktivnostih, od družinskih izletov do krajših pohodov ali mestnih sprehodov.

Pomembno vlogo imajo tudi drugi športni kosi, kot so trenirke, športni puloverji in udobne majice. Njihova največja prednost je vsestranskost, saj jih lahko nosimo doma, na poti ali med različnimi aktivnostmi čez dan.

Ko udobje sreča moderen videz

Sodobna športna moda se vse bolj približuje estetiki streetweara. To pomeni, da so kroji preprosti, linije čiste, barvna paleta pa pogosto temelji na nevtralnih ali zemeljskih tonih.

Takšna kombinacija omogoča preprosto kombiniranje različnih kosov med seboj ali z drugimi oblačili iz garderobe. Športna oblačila tako postanejo del sproščenih mestnih kombinacij, ki delujejo lahkotno, a hkrati premišljeno.

Udobje je pri tem še vedno v ospredju, saj prav svoboda gibanja ostaja ena najpomembnejših lastnosti športnih oblačil. Ko se funkcionalnost združi z estetiko, nastane slog, ki se popolnoma prilagodi tempu sodobnega dneva.

Kolekcija, ustvarjena za aktiven življenjski slog

Prav takšen pristop predstavlja tudi linija RED by MANA, ki prinaša sodoben pogled na športno modo. Kolekcija je zasnovana za ljudi, ki živijo aktiven življenjski slog in želijo ob tem ohraniti občutek za stil.

Kroji so oblikovani tako, da omogočajo svobodno gibanje, hkrati pa ohranjajo minimalističen in moderen videz. Oblačila zato zlahka vključimo tudi v vsakodnevne kombinacije: za sprehod po mestu, sproščeno druženje ali aktiven dan na prostem.

Športna linija RED nagovarja predvsem mlajše ženske, ki rade združujejo gibanje in modni slog. Kroji so lahkotni, linije sodobne, celoten videz pa poudarja dinamiko in ženstvenost.

Materiali, ki poskrbijo za udobje pri gibanju

Pri športnih oblačilih imajo materiali pomembno vlogo. Tkanine morajo omogočati svobodo gibanja, hkrati pa zagotavljati prijeten občutek tudi med aktivnostjo.

V kolekciji so uporabljeni raztegljivi in mehki materiali, ki se lepo prilegajo telesu. Uporabljene tkanine učinkovito odvajajo znoj in omogočajo zračnost, kar prispeva k večjemu udobju tudi pri intenzivnejšem gibanju.

Takšna kombinacija funkcionalnosti in udobja omogoča, da oblačila nosimo ves dan ne glede na to, ali smo aktivni na prostem ali preprosto uživamo v sproščenem tempu dneva.

Športna moda za vsak dan

Sodobna športna moda danes združuje najboljše iz dveh svetov: funkcionalnost, ki jo potrebujemo pri gibanju, in stil, ki ga želimo nositi tudi v vsakdanjem življenju.

Oblačila, ki sledijo ritmu dneva, omogočajo svobodo gibanja, hkrati pa ohranjajo moderen videz. Prav zato postajajo športni kosi vse pomembnejši del garderobe. Ne le za trening, temveč tudi za sprehode, izlete ali sproščene mestne trenutke.

https://manasi.letak.net/marec-2026/ . Več modnih navdihov in celotno kolekcijo si lahko ogledate v najnovejšem katalogu na