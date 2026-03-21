dizel bencin gorivo Hrvaška Dari Južna Petrol

Sobota, 21. 3. 2026, 19.34

Je to začetek selitve Petrola na Hrvaško?

Petrol Pumpe Črpalke | Petrolov bencinski servis v Poreču. | Foto Bralec

Petrolov bencinski servis v Poreču.

Foto: Bralec

Na nas se je obrnila oseba, zaposlena v družbi Petrol, in izpostavila dejstvo, da so Petrolove bencinske črpalke na Hrvaškem povsem preskrbljene z gorivom, gneče ne zaznavajo, cene pa so primerljive. Zaposleni na Petrolu verjame, da gre za dokaz načrtnega delovanja Petrola – po njegovih besedah so večino cistern za gorivo preselili na Hrvaško, uprava pa naj ne bi dovolila preusmeritev cistern nazaj v Slovenijo.

Iz fotografij, posnetih na Petrolovih bencinskih črpalkah v Poreču in Zadru, je razvidno, da na servisih ni gneče oziroma dolgih čakalnih vrst, natočiti pa je mogoče vse vrste goriva – tudi dizelsko, ki ga na nekaterih črpalkah v Sloveniji v zadnjih dneh kronično primanjkuje.

Petrolov bencinski servis v Zadru. Foto: Bralec

Ali zakonski par Južna že seli Petrol na Hrvaško?

Kot navaja zaposleni v Petrolu, naj bi bila želja opoziciji naklonjenega tajkunskega para Južna, ki obvladuje Petrol, selitev ključnih poslovnih procesov v sosednjo državo. Vlado ob tem poziva, naj prepreči tovrstne prakse, saj so po njegovem mnenju škodljive z vidika nacionalne varnosti. 

V podjetju Petrol so na vprašanje Siol.net, zakaj takšne razlike v preskrbi Petrolovih bencinskih črpalk v Sloveniji in na Hrvaškem, odgovorili:

"Razlika v razmerah med Slovenijo in Hrvaško je predvsem posledica različne dinamike povpraševanja.

V Sloveniji je povprečni dnevni odjem na posamezno prodajno mesto v zadnjem obdobju izrazito višji (v povprečju približno za 30 odstotkov), pri čemer na določenih lokacijah beležimo tudi večkratnik običajnega odjema. To je v veliki meri posledica povečanega odjema in kopičenja zalog.

Na Hrvaškem takšnega obsega povečanega povpraševanja in kopičenja zalog za zdaj ne beležimo, zato so razmere na prodajnih mestih bolj stabilne in logistično lažje obvladljive."

Petrol ima težave z logistiko, Golob napovedal ukrepe

Po več bencinskih servisih v Sloveniji je v zadnjih dneh primanjkovalo goriva, predvsem dizelskega.

Stanje na nekaterih Petrolovih črpalkah v Sloveniji. | Foto: Bojan Puhek Stanje na nekaterih Petrolovih črpalkah v Sloveniji. Foto: Bojan Puhek

Največje težave s preskrbo je imel slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol, ki sicer zagotavlja, da zaloge slovenskega trga z gorivi ostajajo stabilne, dobavni viri so zagotovljeni, v skladiščih pa ni pomanjkanja goriva. Pri Petrolu občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih pripisujejo predvsem zelo povečanemu povpraševanju, do dodatnih logističnih obremenitev pa po njihovih navedbah prihaja tudi zaradi razvejanosti Petrolove prodajne mreže.

Predsednik vlade Robert Golob je po današnji dopisni seji vlade razkril sprejetje več ukrepov za ublažitev motenj v preskrbi s pogonskimi gorivi. Te bo na črpalke pomagala voziti tudi vojska, dnevna količina goriva, ki ga bo mogoče natočiti, pa bo do nadaljnjega omejena na 50 litrov za fizične osebe in 200 litrov za pravne osebe. 

