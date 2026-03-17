Na voljo je tretja serija ljudskih obveznic: to je vse, kar morate vedeti

Po uspešnih dveh izdajah obveznic za fizične osebe v zadnjih dveh letih Slovenija vstopa v tretjo izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic. Projekt nadaljuje prizadevanja za razvoj domačega kapitalskega trga, razpršitev prihrankov malih vlagateljev in izboljšanje finančne pismenosti prebivalstva. Vpis obveznic bo potekal med 16. in 27. marcem . Obveznica bo tudi tokrat triletna , obrestna mera pa bo znašala 2,60 odstotka . Minimalni znesek vpisa bo 1.000 evrov , posamezni vlagatelj pa bo lahko vpisal največ 250 tisoč evrov .

tretja izdaja ljudskih obveznic in kakšne so novosti v primerjavi s prejšnjima izdajama. Pogled na projekt sta dodala tudi predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger in član uprave Ilirike Vid Pajič. Pri borzni hiši Ilirika bodo lahko državljani tudi tokrat kupovali ljudske obveznice in odprli trgovalni račun, ki je potreben za sodelovanje pri vpisu.

Kaj so ljudske obveznice?

Ljudske obveznice so državni dolžniški vrednostni papirji, namenjeni predvsem fizičnim osebam. Z nakupom obveznice vlagatelj državi posodi denar, ki ga prejme nazaj ob dospetju obveznice. V vmesnem času je vlagatelj upravičen do vnaprej določenih obresti.

Lanska izdaja ljudskih obveznic je bila uspešna: triletne obveznice z oznako RS96 je vpisalo 6.640 prebivalcev, izdane pa so bile v skupni nominalni vrednosti 250 milijonov evrov. Ob tem je bilo odprtih 2.940 novih trgovalnih računov, skupaj s predlansko izdajo pa 8.599. S tem je bil dosežen eden od ključnih ciljev projekta – večje zanimanje prebivalcev za kapitalski trg.

Letos bo prodaja obveznic za fizične osebe potekala med 16. in 27. marcem 2026 do 12. ure, tudi prek borznoposredniške hiše Ilirika. Obveznica bo imela triletno ročnost, obseg izdaje bo odvisen od interesa vlagateljev, obrestna mera pa bo znašala 2,60 odstotka. Izdaja obveznice je namenjena fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Minimalni znesek vpisa bo 1.000 evrov, maksimalni pa 250 tisoč evrov.

Kaj so glavne novosti?

Novost letošnje izdaje ljudske obveznice je, da jo bodo lahko vpisale tudi mladoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Obveznice bo mogoče vpisati tudi prek individualnih naložbenih računov (INR), ki so zaživeli 6. marca. Uvedba teh računov ter izdaja ljudskih obveznic sta del prizadevanj za razvoj kapitalskega trga in večjo finančno pismenost prebivalcev.

Po veljavni zakonodaji se obresti iz državnih vrednostnih papirjev, izdanih v letih 2024, 2025 in 2026 ter namenjenih fizičnim osebam, davčno obravnavajo enako kot obresti iz bančnih depozitov. Skupni znesek obresti iz depozitov ter prve, druge in tretje ljudske obveznice tako ni obdavčen do 1.000 evrov.

Če so obveznice kupljene prek INR, se skupni donos obdavči po stopnji 15 odstotkov, razen v primeru prvega izplačila po najmanj 15 letih od odprtja računa oziroma 15 let po zadnjem izplačilu.

Obveznice bodo po izdaji uvrščene na Ljubljansko borzo

Po izdaji bodo obveznice uvrščene na Ljubljansko borzo, kjer bodo prosto prenosljive. To pomeni, da jih bo lahko kupil ali prodal vsak vlagatelj. V praksi to pomeni, da bo vlagateljem vsak dan na voljo tako ponudba za nakup kot tudi ponudba za prodajo obveznic, kar omogoča, da jih lahko po želji tudi prodajo pred zapadlostjo. Kotacija na borzi vlagateljem prinaša večjo fleksibilnost, hkrati pa lahko spodbuja večjo aktivnost malih vlagateljev na kapitalskem trgu.

Tako kot pri prejšnjih izdajah bo tudi letos zagotovljeno uradno vzdrževanje likvidnosti na Ljubljanski borzi, za kar bo skrbela ena od bank organizatoric izdaje.

Glavne prednosti ljudskih obveznic Gledano v celoti ljudske obveznice z oznako RS96 prinašajo tri ključne prednosti za vlagatelje. Prva je nizko tveganje, saj obveznice izdaja država, zato veljajo za razmeroma varno obliko naložbe. Druga prednost je predvidljiv donos, ker je višina obresti določena vnaprej in se izplačuje enkrat letno. Tretja pa je fleksibilnost, saj lahko vlagatelji obveznice po izdaji prodajo na borzi, če želijo do sredstev dostopati še pred zapadlostjo. Kako lahko opravite nakup ljudskih obveznic pri Iliriki? Nakup ljudskih obveznic z oznako RS99, ki jih izdaja Republika Slovenija in so namenjene fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, lahko po ugodnih cenah opravite pri Iliriki, borznoposredniški hiši, prek spletne VIDEOIDENTIFIKACIJE ali aplikacije Ilirika od doma. Prav tako je nakup obveznic mogoč v poslovalnicah Ilirike po Sloveniji. Poleg naših poslovalnic bodo stranke lahko vpisale obveznice tudi v 288 poslovalnicah Pošte Slovenije.

Nakup ljudskih obveznic z oznako RS99, ki jih izdaja Republika Slovenija in so namenjene fizičnim osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, lahko po ugodnih cenah opravite pri Iliriki, borznoposredniški hiši.

"Pričakujem precejšnje zanimanje za tretjo izdajo ljudskih obveznic"

Predsednik uprave Ilirike Igor Štemberger meni, da so ljudske obveznice zanimiva priložnost za vlagatelje, predvsem v okolju nizkih obrestnih mer na bančne depozite. "Zanimanje bo po mojem mnenju zelo dobro, saj bančni depoziti v Sloveniji trenutno skoraj ne prinašajo donosa. Državna obveznica z donosom okoli 2,6 odstotka je za vlagatelje privlačna alternativa, saj gre za neposredno obveznost države in tudi bolj likvidno naložbo, kot so klasični bančni vezani depozit," pravi Štemberger.

Kot primer izpostavlja tudi možnosti za družine: "Štiričlanska družina z dvema otrokoma lahko skupaj investira do milijon evrov, saj je največji znesek vpisa 250 tisoč evrov na posameznika. Pri približno 2,6-odstotni obrestni meri to pomeni bistveno višji donos, kot ga trenutno ponuja večina bančnih depozitov, hkrati pa gre za predvidljivo obliko varčevanja."

"Povezava med INR in ljudskimi obveznicami je pomemben korak za razvoj kapitalskega trga"

Igor Štemberger poudarja tudi pomen povezave med individualnimi naložbenimi računi (INR) in ljudskimi obveznicami. "INR omogoča preprost in davčno ugoden okvir za investiranje, ljudske obveznice pa predstavljajo preprost in razumljiv prvi korak na kapitalski trg. Skupaj lahko spodbudita več ljudi, da začnejo postopoma investirati," meni.

Po njegovem mnenju se s tem postopoma gradi tudi infrastruktura za večjo vlogo gospodinjstev kot vira kapitala za financiranje gospodarstva. Na bolj razvitih kapitalskih trgih je namreč povsem običajno, da se podjetja deloma financirajo tudi z obveznicami in delnicami, v katere vlagajo domača gospodinjstva. "Takšen model dolgoročno prispeva k večji stabilnosti financiranja podjetij in tudi k večji blaginji gospodinjstev," poudarja Štemberger. Dodaja, da bi bilo smiselno okvir INR v prihodnje še nadgraditi in ga narediti še bolj spodbudnega, če želimo gospodinjstva resneje nagovoriti kot pomemben vir domačega kapitala.

Pozdravlja tudi novost letošnje izdaje, da bodo ljudske obveznice lahko vpisale tudi mladoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. "To je dobra odločitev, saj lahko mladim že zgodaj približa kapitalski trg in varčevanje skozi naložbe. Takšni koraki dolgoročno prispevajo k večji finančni pismenosti in k temu, da ljudje o investiranju začnejo razmišljati precej prej," pravi. Po njegovih besedah ta možnost družinam omogoča tudi, da skupaj investirajo več sredstev in postopoma gradijo naložbe za prihodnost svojih otrok.

"O ljudskih obveznicah bi morali govoriti še več"

Vid Pajič, član uprave Ilirike, si želi, da bi bila tudi tretja izdaja ljudskih obveznic deležna podobne promocije kot prvi dve. "Moje mnenje je, da je bilo ob prvi in drugi izdaji o tem veliko govora. Morda bi bilo smiselno o tem govoriti še več, saj na slovenskem trgu še nismo tako daleč, da bi bila ta zavest med ljudmi dovolj razvita," pravi.

Po njegovih besedah veliko ljudi še vedno ne razume, kaj obveznice sploh so in kako delujejo. "Ko se pogovarjate z ljudmi, jih veliko sploh ne ve, kaj obveznica pomeni in kako deluje njen mehanizem. Povsem normalno je, da te je strah nečesa, česar ne poznaš." Meni, da je zato pomembno vlagateljem nameniti več razlage in časa, da razumejo tudi prednosti takšnih naložb. "Ljudje morajo razumeti, da so ljudske obveznice lahko dobra alternativa depozitom. Donosi na depozite so trenutno takšni, kot so, in verjetno se to še nekaj časa ne bo bistveno spremenilo."

Dodaja, da banke danes pravzaprav ne potrebujejo dodatnih depozitov. "Banke potrebujejo predvsem kreditno sposobne ljudi, ki želijo vzeti posojilo. Takšnih pa je manj. Po drugi strani jim ne primanjkuje ljudi, ki bi želeli imeti depozite, zato so tudi donosi na depozite nizki."

Vid Pajič, član uprave Ilirike Foto: Shutterstock

"Ljudske obveznice so lahko dobra prva izkušnja z vlaganjem"

Meni, da so ljudske obveznice lahko za marsikoga tudi vstopna točka v svet investiranja. "Mislim, da je že prva izdaja to vlogo dobro odigrala. Veliko ljudi je takrat prvič začelo vlagati na trg, čeprav so bili prej precej oddaljeni od tega sveta. Videli so določeno garancijo države, počutili so se bolj varno in naredili prvi korak," pravi. Po njegovih besedah se pogosto zgodi, da se vlagatelji po prvi izkušnji začnejo zanimati tudi za druge možnosti vlaganja. "V tem smislu so ljudske obveznice lahko zelo dobra vstopna točka. Dejstvo je, da je v Sloveniji na depozitih približno 29 milijard evrov, kar je zelo veliko. Ljudje se pogosto ne zavedajo vpliva inflacije na svoje premoženje. Če nič drugega, lahko ljudske obveznice vsaj približno pokrijejo inflacijo in morda prinesejo še nekaj dodatnega donosa, česar pri depozitih običajno ni."

Po njegovem mnenju je zato smiselno, da ljudje del prihrankov razpršijo in nimajo vseh na depozitih. Hkrati poudarja, da je finančni trg danes bistveno bolj reguliran kot v preteklosti, zato so tudi naložbe za vlagatelje praviloma bolj varne. "Ljudem bi priporočil, da poskusijo vsaj z enim takšnim produktom, kot so ljudske obveznice, ki veljajo za razmeroma varen instrument," sklene Vid Pajič.