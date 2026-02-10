Več kot tri desetletja kapitalskih trgov: kako je Ilirika zgradila vodilno vlogo v Sloveniji in širše?

Ilirika je danes vodilna borznoposredniška družba v Sloveniji. V več kot 30 letih delovanja je uspešno krmarila med različnimi, pogosto zelo zahtevnimi razmerami na kapitalskih trgih – tudi zato, ker je vedno znala razmišljati nekaj korakov vnaprej. Zahvala za to gre v veliki meri pripisati predsedniku uprave Ilirike Igorju Štembergerju, s katerim smo v pogovoru osvetlili ključne mejnike razvoja družbe, njeno vlogo danes in poglede v prihodnost.

Ilirika je danes vodilna borznoposredniška družba v Sloveniji. Foto: Ilirika d.d.

V obsežnem pogovoru smo se dotaknili začetkov mobilne aplikacije ILIRIKA in vizije digitalnega vlaganja v času, ko so bili kapitalski trgi za večino vlagateljev še precej manj dostopni. Govorili smo o posodobljeni mobilni aplikaciji Ilirika, komu je namenjena in kako danes povezuje klasične oblike vlaganja z novejšimi naložbenimi možnostmi. Poseben poudarek smo namenili tudi ozaveščenosti slovenskih vlagateljev, aktualnim trendom in produktom, ki bodo letos v ospredju, ter viziji družbe za prihodnja leta. Igor Štemberger z veseljem opaža, da se je odnos do vlaganja v zadnjih letih bistveno spremenil v pozitivni smeri. "Ključni razlog je daljše obdobje nizkih obrestnih mer, v katerem so gospodinjstva in podjetja akumulirala precejšnja denarna sredstva na transakcijskih računih, ki so večinoma skoraj ničelno obrestovana. Ob hkratnem porastu inflacije je postalo očitno, da takšna sredstva realno izgubljajo vrednost, kar je spodbudilo večje zanimanje za aktivnejše oblike vlaganja," pojasnjuje. Po njegovih besedah vlagatelji danes bistveno bolje razumejo pomen ohranjanja realne vrednosti premoženja, vlogo kapitalskih trgov ter prednosti dolgoročnega investiranja v delnice, sklade in druge naložbene razrede.

Gospod Štemberger, radi poudarite, da je razlog za vašo dolgoletno uspešnost v prvi vrsti ta, da ste bili pionirji v uvajanju tehnoloških rešitev. Se strinjate?

Da, s to oceno se v veliki meri strinjamo. Tehnološka naprednost Ilirike je bila eden ključnih dejavnikov, ki so podjetju omogočili dolgoročno stabilnost in rast v zelo različnih, pogosto zahtevnih tržnih razmerah. Že leta 2000, ko spletno trgovanje v Sloveniji še ni bilo razširjeno, smo strankam ponudili platformo Ilirika Online, s katero smo jim omogočili nakupe in prodaje vrednostnih papirjev prek interneta. To je bil pomemben korak, ki je bistveno povečal dostopnost kapitalskih trgov. Še več, prek mobilne apikacije Ilirika je danes mogoče odpreti trgovalni račun, skleniti Modro varčevanje, odpreti kriptoračun in kupiti bitcoin, kmalu pa bodo lahko naše stranke neposredno prek mobilne aplikacije ILIRIKA odprle tudi Individualni naložbeni račun (INR).

Igor Štemberger, predsednik uprave Ilirije: "Kombinacija osebnega odnosa, strokovnega znanja in pravočasnega prilagajanja spremembam je omogočila, da smo z mnogimi strankami rasli desetletja in ohranili njihovo zaupanje tudi v obdobjih večjih tržnih pretresov." Foto: Ilirika d.d.

Prav tako smo pri Iliriki prvi na trgu uvedli videoidentifikacijo, kar je dodatno poenostavilo in pospešilo vstop novih strank. Danes lahko naše stranke na daljavo sklenejo pogodbo za trgovanje, varčevanje, upravljanje premoženja ali naložbe v kriptosredstva, celoten proces pa poteka digitalno, hitro in varno. Stranke bodo prek mobilne aplikacije ILIRIKA kmalu, že marca, odprle tudi Individualne naložbene račune (INR). Ključna prednost takšnega pristopa je kombinacija tehnološke učinkovitosti in strokovne podpore, ki strankam omogoča, da naše produkte uporabljajo fleksibilno in brez geografskih omejitev.

Med ključne mejnike štejete uvedbo platforme Ilirika Online, prek katere lahko stranke trgujejo z vrednostnimi papirji doma in na tujih trgih. Ilirika Online je začela že okoli leta 2000, v času, ko je bilo spletno vlaganje še v povojih. Kako se spominjate teh prvih začetkov in kakšna je bila takrat vaša vizija?

Prvih začetkov se spominjamo kot obdobja precejšnjega pionirstva. Spletno vlaganje je bilo takrat še v povojih, zaupanje v digitalne kanale pa omejeno, tako pri strankah kot širše v okolju. Naša vizija je bila zelo preprosta in hkrati zahtevna: do strank biti korektni ter jim omogočiti uporabo novih tehnologij in orodij, ki jim olajšajo dostop do nakupa in prodaje delnic ter obveznic.

Z uvedbo mobilne aplikacije ILIRIKA smo želeli vlaganje narediti bolj pregledno, hitrejše in dostopnejše, hkrati pa ohraniti visoko raven varnosti in strokovne podpore. Tehnološkim trendom nismo sledili zaradi tehnologije same, temveč zato, ker smo verjeli, da dolgoročno prinašajo koristi strankam, in ta logika nas vodi še danes.

Kaj je vašo borznoposredniško družbo skozi vsa ta leta najbolj zaznamovalo?

Če potegnemo črto, je celotno družbo Ilirika skozi vsa ta leta najbolj zaznamovali odnos do vlagateljev, visoka strokovnost ter dejstvo, da nam je za naše stranke resnično mar. Tehnologijo razumemo kot orodje, ne kot cilj. V ospredju so ljudje, njihovo zaupanje in dolgoročni interesi.

Prav ta kombinacija osebnega odnosa, strokovnega znanja in pravočasnega prilagajanja spremembam je omogočila, da smo z mnogimi strankami rasli desetletja in ohranili njihovo zaupanje tudi v obdobjih večjih tržnih pretresov.

Omenili ste, da kmalu na trg prihaja posodobljena mobilna aplikacija ILIRIKA. Kaj konkretno še prinaša ta nova aplikacija?

Posodobljena mobilna aplikacija ILIRIKA prinaša predvsem nadgradnjo uporabniške izkušnje in varnosti. Poseben poudarek smo namenili izboljšanemu postopku identifikacije oziroma vstopa novih strank, ki je zdaj še bolj enostaven, hiter in digitalen. Za obstoječe stranke uvajamo dodatno raven varnosti z dvofaktorsko avtentikacijo (2FA), s čimer še dodatno krepimo zaščito uporabniških računov. Nova mobilna aplikacija ILIRIKA pa bo omogočila našim strankam v marcu odpreti tudi Individualni naložbeni račun (INR).

Funkcionalnosti za zdaj ostajajo nespremenjene, saj želimo uporabnikom zagotoviti stabilno in preverjeno okolje, ki ga že poznajo. Novosti so predvsem v prenovljeni vizualni podobi, sodobnejši "maski" in izboljšani preglednosti aplikacije, kar prispeva k bolj intuitivni in prijazni uporabi.

Kako ste pri razvoju nove platforme upoštevali uporabniško izkušnjo in potrebe sodobnega vlagatelja?

Pri razvoju smo izhajali iz dejanske uporabe aplikacije in potreb sodobnega vlagatelja. Naš cilj je bil aplikacijo narediti sodobno, intuitivno ter narediti korak naprej v smislu preglednosti in enostavnosti uporabe. Poseben poudarek smo namenili poenostavitvi procesov trgovanja tako na domačih kot tujih trgih, hkrati pa izboljšujemo pregled nad naložbami, vključno s kriptosredstvi in njihovim nakupom.

Ključna usmeritev je bila, da strankam čim bolj olajšamo dostop do klasičnih produktov, kot sta kupovanje delnic in obveznic, ter do Modrega varčevanja, pa tudi do sodobnejših storitev, kot je varno kupovanje bitcoinov in drugih kriptovalut. Kmalu bo prek mobilne aplikacije ILIRIKA mogoče tudi na daljavo, varno in udobno odpreti Individualne naložbene račune (INR). Mobilna aplikacija ILIRIKA tako omogoča učinkovit in varen dostop do kapitalskih trgov, hkrati pa zmanjšuje nepotrebno kompleksnost, ob tem pa ohranja varno in zanesljivo okolje za vlaganje.

Igor Štemberger glede mobilne aplikacije ILIRIKA: "Ključna usmeritev je bila, da strankam čim bolj olajšamo dostop tako do klasičnih produktov, kot sta kupovanje delnic in obveznic, ter do Modrega varčevanja, pa tudi do sodobnejših storitev, kot je varno kupovanje bitcoinov in drugih kriptovalut." Foto: Ilirika d.d.

Komu je nova mobilna aplikacija ILIRIKA primarno in v prvi vrsti namenjena – začetnikom, izkušenim vlagateljem ali obojim?

Nova mobilna aplikacija ILIRIKA je namenjena vsem uporabnikom, torej tako tistim, ki želijo kupovati delnice in obveznice, kot tudi tistim, ki želijo vlagati v bitcoin in druge kriptovalute. Namenjena je vsem, ki želijo preprosto, pregledno in varno trgovati tako na domačih kot tudi na tujih trgih. Primerna je tako za začetnike, ki iščejo zanesljivo in intuitivno okolje za prve naložbe, kot tudi za izkušene vlagatelje, ki cenijo stabilnost, učinkovitost in visoko raven varnosti.

Aplikacija omogoča nakupe kriptosredstev, pri čemer smo posebno pozornost namenili varnostnim standardom, ki so na zelo visoki ravni. Našim strankam po zakonu jamčimo in smo v primeru kibernetskih napadov in kraje primorani povrniti izgubljena sredstva. Naš cilj je ponuditi eno okolje, ki pokriva različne naložbene potrebe in stopnje izkušenj, brez kompromisov pri varnosti in preglednosti.

Katere funkcionalnosti bodo uporabniki po vašem mnenju največ uporabljali v praksi?

V prvi vrsti gre za dostop do Individualnih naložbenih računov (INR) in do naložb v kriptosredstva, kot je bitcoin. Seveda bodo uporabniki v praksi še naprej množično uporabljali tudi vse preostale osnovne funkcionalnosti, kot so nakup in prodaja delnic ter drugih finančnih instrumentov doma in v tujini, spremljanje portfelja ter upravljanje denarnih tokov, torej nakazila, dvigi in menjava valut.

Seveda še enkrat poudarjamo, da je pomembna novost možnost odprtja Individualnega naložbenega računa (INR), ki bo uporabnikom na voljo od 6. marca. S tem želimo kapitalske trge približati tudi tistim, ki do zdaj v vlaganje še niso aktivno vstopili, ob tem pa zagotoviti preprosto in varno uporabniško izkušnjo.

Kako bo platforma pomagala vlagateljem pri bolj premišljenih in informiranih odločitvah?

Platforma vlagateljem pomaga pri bolj premišljenih in informiranih odločitvah z naborom preglednih informacij in orodij, ki so dostopna neposredno v aplikaciji. Uporabnikom so na voljo zavihek z novicami, grafični prikazi gibanja tržnih cen finančnih instrumentov ter osnovni opisi izdajateljev in izbrani finančni podatki.

Za finančne instrumente, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, je na voljo tudi vpogled v globino trga, kar vlagateljem omogoča boljše razumevanje likvidnosti in oblikovanja cen. Cilj teh funkcionalnosti je povečati preglednost in omogočiti, da vlagatelji odločitve sprejemajo na podlagi relevantnih in pravočasnih informacij.

Kako bi danes ocenili ozaveščenost in finančno pismenost slovenskih vlagateljev?

Ozaveščenost in finančna pismenost slovenskih vlagateljev sta se v zadnjih letih opazno izboljšali, predvsem zaradi večje dostopnosti informacij, razvoja spletnih platform in večje prisotnosti kapitalskih tem v javnem prostoru. Vlagatelji danes bistveno bolje razumejo osnovne pojme, kot so tveganje, razpršitev, dolgoročno investiranje in vpliv obrestnih mer.

Kljub temu Slovenija še vedno zaostaja za razvitimi trgi, zlasti pri razumevanju delniških vrednotenj, dolgoročnih kapitalskih strategij in aktivnega upravljanja premoženja. Velik del prihrankov ostaja v depozitih in nizko donosnih produktih, kar kaže, da je prostora za nadaljnjo rast finančne pismenosti še veliko, predvsem na področju dolgoročnega investiranja, razumevanja tržnih ciklov in vloge kapitala v osebnih financah.

Kje po vašem mnenju Slovenci še vedno najpogosteje delamo napake pri vlaganju in kje vidite glavne razloge za "zadržke"?

Najpogostejša napaka slovenskih vlagateljev je pretirana odzivnost na dobre in slabe čase. V slabih obdobjih prehitro odprodajajo naložbe, v dobrih pa jih ponovno kupujejo s previsokimi apetiti. Odločitve so pogosto pogojene s kratkoročnimi tržnimi gibanji, čustvi in aktualnimi novicami, namesto z jasno zastavljeno dolgoročno strategijo. To vodi v vstopanje na trge ob evforiji in umikanje v obdobjih negotovosti, kar je ravno nasprotno od optimalnega ravnanja.

Glavni razlog za takšne zadržke ostaja pomanjkljivo razumevanje delovanja kapitalskih trgov, zlasti vpliva tržnih ciklov, volatilnosti in časa na donosnost naložb. Dokler vlagatelji tveganje razumejo kot nekaj, čemur se je treba izogniti, in ne kot sestavni del dolgoročnega investiranja, bo previdnost pogosto prehajala v neaktivnost ali napačne odločitve.

"Najpogostejša napaka slovenskih vlagateljev je pretirana reaktivnost na dobre in slabe čase. V slabih obdobjih prehitro odprodajajo naložbe, v dobrih pa jih ponovno kupujejo s previsokimi apetiti." Foto: Shutterstock

Kateri naložbeni produkti bodo letos še posebej zanimivi?

Letos bodo še posebej zanimivi že omenjeni Individualni naložbeni računi (INR), predvsem zaradi davčne obravnave, ki omogoča učinkovitejše dolgoročno vlaganje in odlog obdavčitve kapitalskih dobičkov. Državljani jih bodo lahko pregledno in preprosto odprli od doma prek mobilne aplikacije ILIRIKA. V kombinaciji z ETF-skladi in kakovostnimi delnicami predstavljajo logično izbiro za vlagatelje, ki želijo zmanjšati davčni vpliv in hkrati graditi portfelj z dolgoročnim naložbenim horizontom.

Ali opažate več zanimanja za določene razrede naložb?

Da, opažamo večje zanimanje za nakup bitcoina, za storitve upravljanja s kriptovalutami ter za Individualne naložbene račune (INR), seveda pa tudi za delnice, pri čemer v zadnjem času izstopa predvsem domači trg. K temu prispevajo boljša prepoznavnost domačih podjetij, stabilni poslovni rezultati, privlačne dividendne politike in večje zaupanje vlagateljev v slovenski kapitalski trg.

Kako pomembna postajata dolgoročno vlaganje in razpršenost portfelja v trenutnem tržnem okolju?

Dolgoročno vlaganje in razpršenost portfelja sta ključna v vsakem tržnem okolju, v obdobjih povečane negotovosti pa še toliko bolj. Omogočata blaženje nihajnosti, zmanjševanje vpliva napačnega časovnega vstopa na trge ter doslednejše doseganje dolgoročnih ciljev vlagateljev.

Če bi morali vlagateljem dati en sam, najpomembnejši nasvet za letošnje leto ali vsesplošni univerzalni – kateri bi bil?

Ostanite dolgoročni in dosledni. Jasna strategija, disciplina in konsistentno vlaganje so dolgoročno bistveno pomembnejši od lovljenja kratkoročnih priložnosti ali odzivanja na kratkoročne tržne šume, pri čemer si lahko vlagatelji pomagajo tudi s strokovno podporo pri Iliriki. Ob tem bi opozoril še, naj vlagatelji ne pozabijo odpreti Individualnih naložbenih računov (INR), ki so davčno zelo ugodni, ter da prenesejo delnice Vzajemne zavarovalnice iz registra na trgovalne račune. Gre namreč za veliko število državljanov, ki so delnice Vzajemne prejeli, a jim te še vedno neaktivno ležijo na registru.

"Ostanite dolgoročni in dosledni. Jasna strategija, disciplina in konsistentno vlaganje so dolgoročno bistveno pomembnejši od lovljenja kratkoročnih priložnosti ali odzivanja na kratkoročne tržne šume, pri čemer si lahko vlagatelji pomagajo tudi s strokovno podporo pri Iliriki." Foto: Ilirika d.d.

Če primerjate položaj Ilirike leta 2000 in danes – kaj se je najbolj spremenilo?

Položaj Ilirike danes in leta 2000 je težko neposredno primerjati, saj gre za povsem drugo razsežnost poslovanja. Leta 2000 smo imeli približno tri tisoč strank in okoli 300 milijonov evrov sredstev, danes pa 18.500 strank in skoraj tri milijarde evrov. V tem času se je Ilirika iz lokalnega igralca razvila v regionalno prisotno borznoposredniško hišo z bistveno širšim naborom storitev, višjo stopnjo profesionalizacije in bistveno strožjimi regulativnimi standardi, kar jasno odraža zrelost tako družbe, kot tudi kapitalskega trga v regiji. Pomemben mejnik pri tem predstavlja tudi pridobitev kriptolicence, ki omogoča opravljanje storitev v vseh državah Evropske unije.

Danes je glavna vloga Ilirike, da deluje kot zaupanja vreden partner vlagateljem, tako začetnikom kot izkušenim, ter jim omogoča celovit, varen in tehnološko podprt dostop do kapitalskih trgov doma in v tujini. Strankam ponujamo prijazne in konkurenčne produkte, kot so Modro varčevanje, storitve iz kriptolicence, vključno z upravljanjem kriptovalut, ter kmalu tudi Individualne naložbene račune (INR). Naša konkurenčna prednost se ne skriva le v produktih, temveč predvsem v osredotočenosti na stranko in dolgoročnem odnosu z vlagatelji.

Kakšna je vaša glavna vizija mobilne aplikacije ILIRIKA in nasploh Ilirike kot družbe v naslednjih letih?

V prihodnjih letih želimo postopno širiti dostopnost in prepoznavnost naših produktov tudi na tujih trgih, ob tem pa ostati močno osredotočeni na domači trg in si prizadevati za čim večji tržni delež v Sloveniji. Seveda pa želimo tudi ponujati kakovostno storitev in produkte ter na vseh področjih manjšati tveganja.

Kaj bi želeli, da uporabniki najprej pomislijo, ko slišijo ime Ilirika?

Vesel bi bil, da se stranka ob misli na Iliriko počuti zadovoljno, torej da je zadovoljna z našimi storitvami in produkti. Želimo, da uporabniki ob imenu Ilirika najprej pomislijo na zanesljivega in strokovnega partnerja, pri katerem dobijo kakovostno storitev, jasno komunikacijo in občutek, da so njihove naložbe obravnavane odgovorno ter dolgoročno v njihovem najboljšem interesu.