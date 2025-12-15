Drsališče ob morju, praznično vzdušje in doživetja za vse generacije

Naj bo to konec tedna, novoletni oddih ali enodnevni pobeg na obalo – Izola je decembra vedno dobra ideja.

December v Izoli ima poseben sijaj. Ulice zažarijo v prazničnih barvah, zrak diši po zimskih dobrotah, ob morju pa se zasliši zvok drsalk. Ledeni otok, ki ga v tem času pozna že skoraj vsak obiskovalec, mestu doda tisti čarobni pridih, zaradi katerega se je pozimi v Izolo lepo vračati znova in znova.

Prepustite se radostim Ledenega otoka v Izoli

Redkokatero mestece zna zimo spremeniti v praznično zgodbo tako naravno in domače kot Izola. Mesto, ki je bilo nekoč otok, se za praznike simbolično znova prelevi vanj – v Ledeni otok , kjer se družijo domačini, obiskovalci, družine in vsi, ki si želijo kanček praznične brezskrbnosti.

Foto: Branko Furlanič, Jaka Ivančič / Visit Izola

V parku zaživi drsališče ob morju, obdano s pravljičnimi okraski in prazničnimi hiškami. Ob koncih tedna lahko prisluhnete koncertom najrazličnejših glasbenih skupin, ob sobotah pa poskrbimo tudi za najmlajše – zabavne otroške predstave v parku vedno privabijo nasmejane obraze.

Dedek Mraz bo otroke v Izoli obiskal 30. decembra ob 18. uri. Ritem nadaljevanju večera bosta ta dan dali skupini New Game Over in Yu Generacija.

Preverite, kaj vse vas čaka na Ledenem otoku.

V leto 2026 ob živahnih ritmih glasbe

Razmišljate, kje preživeti silvestrovo?

Če si želite nekaj drugačnega, morda bolj sproščenega, a hkrati živahnega – prazniki ob morju slovijo po posebnem vzdušju. Drsališče, zimske hiške, glasba in vonj po morju ustvarijo pravo zimsko kuliso, ki jo je težko najti drugje.

Silvestrovo v Izoli bo tokrat v znamenju odlične glasbe .

Za ogrevanje bo poskrbela skupina Ne me jugat, za pravo praznično eksplozijo energije pa Rock partyzani, ki bodo s svojimi izvedbami popeljali občinstvo v novo leto.

Foto: Nikografija

Silvestrovanje ob morju vedno navduši – zaradi zvezdnega neba, zvokov valov in sproščenega vzdušja, ko se zberejo tako domačini kot obiskovalci od drugod.

Posebna ugodnost za obiskovalce Ledenega otoka : brezplačno parkiranje do dve uri je na voljo pri Ladjedelnici, na Tomažičevi ulici in parkirišču Argo med 10. in 22. uro.

Spoznajte skrivnosti Izole na prazničnem sprehodu po mestu

Praznični dnevi so kot nalašč za odkrivanje mestnih skrivnosti. Izola je prav posebno mesto – ravno prav majhno, da ga lahko prehodite, in ravno prav bogato, da se vam razkrije nekaj novega ob vsakem koraku.

Foto: Grega Hrastovec, Jaka Ivančič / Visit Izola Ozke uličice starega mestnega jedra skrivajo zgodbe o ribičih, beneški dediščini in vsakdanjem življenju ob morju, ki jih boste lahko spoznali na vodenih prazničnih sprehodih po mestu . Med hojo od Parka Pietra Coppa do cerkve sv. Mavra vam bomo razkrili izolsko legendo o golobici, pokazali sledove Beneške republike, se dotaknili obdobja izolskih tovarn ter pokukali v zgodbe ljudi, ki danes ustvarjajo utrip mesta.

Če želite Izolo doživeti globlje, obiščite Izolano – hišo morja , butični muzej, ki ponuja interaktivno potovanje skozi preteklost. Digitalne projekcije, pripoved o nastanku nekdanjega otoka in 35 ladijskih modelov ustvarijo pravo morsko zgodbo, primerno za vse generacije.

Izolana – hiša morja bo odprta med 26. in 31. decembrom 2025 ter med 2. in 3. januarjem 2026 med 10. in 16. uro.

Okusite izvrstno morsko kulinariko

Po sprehodu ali drsanju se prileže topel obrok – od testenin in rižot do svežih rib in jedi, ki izvirajo iz dolgoletne lokalne tradicije. Izola je dom odličnih gostiln in restavracij, kjer lahko najdete tako tradicionalne ribje jedi kot sodobne interpretacije mediteranske kuhinje.

Spoznajte izolske kuharske mojstre in izberite kulinarično zgodbo po svojem okusu.

Foto: Jaka Ivančič / Visit Izola

Gostoljubno in brezskrbno bivanje v Izoli

Za konec leta ali kratek zimski oddih Izola ponuja različne možnosti nastanitve : od hotelov ob morju in butičnih prenočišč do prikupnih apartmajev v starem mestnem jedru. Če želite biti v središču dogajanja, lahko izberete bivanje tik ob Ledenem otoku, za bolj umirjene večere pa kakšno od nastanitev nekoliko zunaj mestnega vrveža.

Gostje z gibalnimi oviranostmi imajo na voljo prilagojene nastanitve, mesto pa je dovolj majhno, da lahko vse praznične vsebine dosežete peš.

