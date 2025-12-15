Tovornjakarja iz Romunije pod vplivom alkohola vijugala po dolenjski avtocesti

Policisti so v petek popoldne in soboto zvečer obravnavali voznika tovornih vozil, ki sta pod vplivom alkohola vijugala po dolenjski avtocesti. Gre za 40-letnega in 54-letna državljana Romunije, ki so jima odvzeli prostost. Oba sta na svojih vozilih prevažala tudi nepravilno pritrjen tovor.

Prvega voznika so novomeški policisti obravnavali v petek popoldne, ko so jih obvestili, da naj bi na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Krškemu voznik tovornega vozila s priklopnikom vijugal po celotnem vozišču in z nevarno vožnjo ogrožal preostale udeležence v prometu. Voznika so izsledili in ga varno ustavili. Ugotovili so, da gre za 40-letnega državljana Romunije, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Ugotovili so še, da je prekoračil dovoljeno hitrost, da je imel na tovornem vozilu nameščeno nepravilno delujočo opremo, tovor pa je bil nepravilno pritrjen. Tujcu so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga zaradi številnih kršitev z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče.

Še en primer nevarne vožnje so policisti obravnavali v soboto nekaj pred 23. uro, ko so jih obvestili, da voznik tovornega vozila s priklopnikom vijuga po avtocesti iz smeri Obrežja proti Novemu mestu ter s svojim početjem ogroža sebe in preostale udeležence v prometu. Nevarnega voznika so izsledili in ga izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 54-letnega voznika iz Romunije, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Tudi v tem primeru so ugotovili nepravilnosti pri pritrjevanju tovora. 54-letnemu kršitelju so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so ga z obdolžilnim predlogom privedli pred sodišče.