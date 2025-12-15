Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
11.01

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nevarna vožnja voznik dolenjska avtocesta avtocesta avtocesta policija

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 11.01

1 minuta

Tovornjakarja iz Romunije pod vplivom alkohola vijugala po dolenjski avtocesti

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dolenjska avtocesta, Obrežje | Fotografija je simbolična. | Foto promet.si

Fotografija je simbolična.

Foto: promet.si

Policisti so v petek popoldne in soboto zvečer obravnavali voznika tovornih vozil, ki sta pod vplivom alkohola vijugala po dolenjski avtocesti. Gre za 40-letnega in 54-letna državljana Romunije, ki so jima odvzeli prostost. Oba sta na svojih vozilih prevažala tudi nepravilno pritrjen tovor.

Prvega voznika so novomeški policisti obravnavali v petek popoldne, ko so jih obvestili, da naj bi na avtocesti iz smeri Dobruške vasi proti Krškemu voznik tovornega vozila s priklopnikom vijugal po celotnem vozišču in z nevarno vožnjo ogrožal preostale udeležence v prometu. Voznika so izsledili in ga varno ustavili. Ugotovili so, da gre za 40-letnega državljana Romunije, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,86 miligrama alkohola (1,8 g/kg). Ugotovili so še, da je prekoračil dovoljeno hitrost, da je imel na tovornem vozilu nameščeno nepravilno delujočo opremo, tovor pa je bil nepravilno pritrjen. Tujcu so odvzeli prostost, ga odpeljali v prostore za pridržanje in ga zaradi številnih kršitev z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče.

Še en primer nevarne vožnje so policisti obravnavali v soboto nekaj pred 23. uro, ko so jih obvestili, da voznik tovornega vozila s priklopnikom vijuga po avtocesti iz smeri Obrežja proti Novemu mestu ter s svojim početjem ogroža sebe in preostale udeležence v prometu. Nevarnega voznika so izsledili in ga izločili iz prometa. Ugotovili so, da gre za 54-letnega voznika iz Romunije, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,07 miligrama alkohola (2,2 g/kg). Tudi v tem primeru so ugotovili nepravilnosti pri pritrjevanju tovora. 54-letnemu kršitelju so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi kršitev so ga z obdolžilnim predlogom privedli pred sodišče.

Zasežen nakit, Celje
Novice Policisti zasegli več kosov nakita, zdaj iščejo lastnika #foto
Gasilci
Novice 93-letnica v svoji dnevni sobi zanetila požar
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Na območju Kočevja priprli 20-letnika
nevarna vožnja voznik dolenjska avtocesta avtocesta avtocesta policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.