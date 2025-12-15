Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
12.55

Nika Milošič Anja Mazej Sašo Štalekar Mirta Velikonja Grbac

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 12.55

1 ura, 22 minut

Nika Milošič in Nik Mujanović dobro razpoložena v Franciji

Foto Volleyball World

ik Mujanović je k novemu uspehu Toursa nad Toulousom prispeval 18 točk.

Foto: Volleyball World

Mirta Velikonja Grbac in Sašo Štalekar sta brez izgubljenega niza prišla do novih zmag v romunskem prvenstvu. V ženskem delu je Dinamo iz Bukarešte ugnal Mures, Velikonja Grbac pa je k zmagi prispevala pet točk. Deset točk pa je k zmagi Arcade Galatov tokrat dodal Štalekar, ko je njegova ekipa v gosteh slavila proti Stinti iz Bukarešte. Anja Mazej bo v Romuniji spet na parketu 20. decembra v 9. krogu državnega prvenstva.

Slovenska odbojkarica Nika Milošič je s pariškim Levalloisom dvakrat slavila v 11. in 12. krogu francoskega prvenstva in k zmagama prispevala sedem oziroma devet točk. Nik Mujanović je k novemu uspehu Toursa nad Toulousom prispeval 18 točk, Rok Bračko pa je v 11. krogu s Chaumontom premagal Montpellier in v tretjem nizu in dosegel sedem točk.

Kot so v pregledu tedna še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS), je Saša Planinšec v poljskem prvenstvu z Lodžem na gostovanju premagala Radomko in se v statistiko vpisala s štirimi bloki ter skupno sedmimi točkami. Pred domačimi navijači pa ni stopila v igro, ko je Lodž slavil nad Mazowieckim.

V italijanskem prvenstvu serie A je Mija Šiftar na gostovanju Monvise pri Novari v vsakem nizu za nekaj minut prišla v igro, a na koncu ostala brez točk. Rana Verona z Rokom Možičem in Urošem Planinšičem je morala priznati premoč gostom iz Modene.

Lorena Lorber Fijok je z Dresdnerjem v nemškem prvenstvu priznati premoč Münsterju, slovenska reprezentantka pa je do večjih priložnosti prišla v četrtem in petem nizu, na koncu pa dosegla osem točk.

Dobre predstave niza Žiga Štern, ki to sezono nosi barve ruskega Jeniseja, s katerim je bil minuli teden polovično uspešen. Štern je k zmagi proti Gorkemu prispeval 16 točk, kljub porazu proti Lokomotivi pa je ponovno prišel do dvomestnega števila točk in se ustavil pri 11 točkah.

Tudi Eva Pavlovič Mori je bila v ruskem prvenstvu polovično uspešna, saj je morala z Zarečjem premoč priznati Dinamu Ak Barsu, v nadaljevanju pa slavila proti Dinamu Metar, pri čemer ni dosegla točk.

Nika Milošič Anja Mazej Sašo Štalekar Mirta Velikonja Grbac
