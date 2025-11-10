Nika Milošič se uveljavlja v francoskem prvenstvu

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
Nika Milošič Rok Bračko Nik Mujanović

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 14.30

1 ura, 1 minuta

Nika Milošič | Nika Milošič | Foto Odbojkarska zveza Slovenije

Nika Milošič

Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Srednja blokerka Nika Milošič, ki prvo sezono igra v tujini, se uspešno uveljavlja v francoskem prvenstvu. Do novih točk sta v Franciji prišla prišla tudi Nik Mujanović in Rok Bračko.

Nika Milošič je s pariško ekipo Levallois šele po šestih krogih doživela prvi poraz v DP. Parižanke so v zaostalem četrtem krogu premagale Marcq-en-Baroeul, v šestem krogu pa so morale po napetem obračunu in petih nizih priznati premoč Cannesu. Milošič je proti Cannesu prispevala 12 točk, medtem ko na zaostali tekmi ni igrala.

Tours Nika Mujanovićeva je premagal Montpellier, medtem ko je Bračkov Chaumont po petih nizih izgubil proti Saint-Nazaireju. Mujanović je dosegel 15 točk, Bračko pa šest.

Izkušena podajalka Eva Pavlović Mori organizira igro svoje ekipe Zarečje Odinstvo, ki je v zadnjih dveh krogih ruskega prvenstva slavila z zmagama proti Leningradki in Lokomotivi Kaliningrad.

Odlično formo kaže tudi sprejemalec Žiga Štern, ki je v dresu Jeniseja k novi zmagi nad Fakelom prispeval 13 točk.

V poljskem prvenstvu se je zmage razveselila Saša Planinšec, ki je z ekipo Lodža premagala Volley Wroclaw. Slovenska blokerka je k uspehu ekipe prispevala osem točk, od tega pet blokov.

V italijanskem prvenstvu serie A je Civitanova zadala prvi poraz slovenski dvojici Roku Možiču in Urošu Planinšiču, ki branita barve Rane Verone; Možič je na tekmi dosegel 11 točk. V ženski konkurenci se je Fatoumatta Sillah z ekipo Imoco Conegliano veselila dveh pomembnih zmag. Proti Milanu z desetimi točkami in Megabox Vallefogliu z 20.

Do pomembnih prvenstvenih točk so prišle tudi igralke Monvise, katere članica je Mija Šiftar - tokrat so bile boljše od Busto Arsizia.

Dobro formo ohranjata tudi romunski ekipi Anje Mazej in Mirte Velikonja Grbac. Slednja je z Dinamom premagala Constanto in prispevala deset točk, medtem ko je ekipa Voluntari s 3:1 ugnala Medicino Targu Mures brez pomoči Slovenke. Sašo Štalekar je z Arcado moral priznati premoč Dinamu iz Bukarešte.

V deželi vzhajajočega sonca dobre predstave niza Jan Kozamernik, ki je z ekipo Tokyo Great Bears pred domačim občinstvom dvakrat premagal Nagano Tridents.

