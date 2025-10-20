Saša Planinšec in Žiga Štern najuspešnejša

Saša Planinšec in Žiga Štern sta bila točkovno najuspešnejša Slovenca v preteklih dneh v odbojkarskih ligah v tujini, so pri Odbojkarski zvezi Slovenije zapisali v tedenskem pregledu nastopov slovenskih reprezentantk in reprezentantov.

Saša Planinšec, kapetanka reprezentance, je konec tedna na Poljskem pokazala dobro igro. Na obračunu 2. kroga med Lodžem in Mogilnom je slovenska blokerka s 15 točkami pomagala ekipi do prve prvenstvene zmage v novi sezoni. Izid v nizih je bil 3:1.

Točko manj je na svoji prvi tekmi v ruskem prvenstvu prispeval Žiga Štern. Ta se je iz poljskega Belchatowa preselil k Jeniseju iz Krasnojarska in na uvodni tekmi slavil zmago s 3:0 nad Gazprom-Jugro.

V Rusiji igra tudi Eva Pavlović Mori in še naprej uspešno organizira igro ruskega Zarečja Odincova, ki je slavil s 3:1 proti Omički. Tokrat je Slovenka vpisala tri točke.

V francoskem prvenstvu za Levallois Paris Saint-Cloud dobro igra Nika Milošič, ki z ekipo tudi na drugi tekmi ni izgubila niti enega niza. Srednja blokerka je pred domačimi navijači proti ekipi Terville Florange tokrat vknjižila 12 točk.

Uspešen konec tedna imata za seboj tudi Mirta Velikonja Grbac in Anja Mazej, ki sta začeli nastope v romunskem prvenstvu, ob tem sta se obe razveselili prvih zmag. Mazejeva je z Voluntarijem po finalu superpokala spet ugnala Volei Alba-Blaj (3:2), medtem ko je Velikonja Grbac z Dinamom iz Bukarešte premagala mestnega rivala Rapid s 3:1, pri tem pa prispevala 13 točk.

Fatoumatta Sillah je v italijanskem prvenstvu s Coneglianom slavila nad Marignanom s 3:0 in dosegla štiri točke, Mija Šiftar pa na svoje prve točke v močnem italijanskem prvenstvu še čaka. Njen Monviso je moral v 3. krogu priznati premoč Cuneu, ki je zmagal s 3:1.

V nemškem prvenstvu se je kljub odsotnosti Lorene Lorber Fijok, ki okreva po poškodbi, njena ekipa Dresdnerja veselila zmage nad Thüringenom s 3:2.

