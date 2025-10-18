Sobota, 18. 10. 2025, 19.41
6 minut
1. DOL za ženske, 3. krog
Derbi zadnjih finalistk po hudem boju Mariborčankam, tudi Radovljičanke ostajajo neporažene
V tretjem krogu državnega prvenstva za odbojkarice so aktualne prvakinje OTP banka Branik s 3:1 (23, - 17, 28, 19) premagale podprvakinje Calcit Volley in vknjižile tretjo zmago. Neporažene po treh krogih so tudi članice AFM Volley Radovljice, ki so brez oddanega niza premagale Šempetranke. Novogoričanke so v boju za tretje mesto s 3:0 premagale Koprčanke. Na derbiju začelja pa Ankarančankam nasproti stojijo Formiske – nobena od ekip še nima zmage.
1. DOL, ženske, 3. krogSobota, 18. oktober
Lestvica:
