Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
18. 10. 2025,
19.41

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka 1 DOL

Sobota, 18. 10. 2025, 19.41

6 minut

1. DOL za ženske, 3. krog

Derbi zadnjih finalistk po hudem boju Mariborčankam, tudi Radovljičanke ostajajo neporažene

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
OTP banka Branik | Mariborčanke so na derbiju kroga s 3:1 premagale Kamničanke. | Foto OTP Banka Branik

Mariborčanke so na derbiju kroga s 3:1 premagale Kamničanke.

Foto: OTP Banka Branik

V tretjem krogu državnega prvenstva za odbojkarice so aktualne prvakinje OTP banka Branik s 3:1 (23, - 17, 28, 19) premagale podprvakinje Calcit Volley in vknjižile tretjo zmago. Neporažene po treh krogih so tudi članice AFM Volley Radovljice, ki so brez oddanega niza premagale Šempetranke. Novogoričanke so v boju za tretje mesto s 3:0 premagale Koprčanke. Na derbiju začelja pa Ankarančankam nasproti stojijo Formiske – nobena od ekip še nima zmage.

Calcit Volley
Sportal Formis namučil prvakinje, Kamničanke do prve zmage, Radovljičanke po trilerju do druge

1. DOL, ženske, 3. krog

Sobota, 18. oktober
 

Lestvica:

Preberite še:

OTP banka branik
Sportal Branilke naslova suverene, podprvakinje začele s porazom
GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley odbojka 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.