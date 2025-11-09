Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K., STA

9. 11. 2025,
11.18

1 ura, 30 minut

Nedelja, 9. 11. 2025, 11.18

1 ura, 30 minut

Hirscher spet preložil vrnitev v svetovni pokal

A. T. K., STA

Marcel Hirscher | Marcel Hirscher še ni nared za vrnitev v svetovni pokal. | Foto Guliverimage

Marcel Hirscher še ni nared za vrnitev v svetovni pokal.

Foto: Guliverimage

Smučarski zvezdnik Marcel Hirscher je vnovič preložil vrnitev na tekmovanja. Nekdanji avstrijski serijski zmagovalec svetovnega pokala, ki zdaj tekmuje za Nizozemsko, je prvotno načrtoval vrnitev že na uvodu sezone, potem ko si je decembra 2024 strgal križne vezi. Zdaj pa ga ne bo niti v finskem Leviju.

Marcel Hirscher bo moral še nekoliko počakati na vrnitev po poškodbi. Kot poročajo pri Salzburger Nachrichten, je osemkratni zmagovalec svetovnega pokala, ki okreva po natrgani križni vezi, načrtoval vrnitev 16. novembra na slalomu v Leviju. Ker pa je imel skoraj tritedenski premor zaradi bolezni, je njegova ekipa potrdila, da je za vrnitev na najvišjo raven zaradi izpada treninga še prezgodaj.

Salzburški smučar je svoje prve zavoje na snegu opravil šele v začetku septembra, devet mesecev po poškodbi.

"Gre zgolj za stvar občutka. Marcel ni opravil nobenega poletnega treninga. Videti mora, kako bo prišel do potrebne kilometrine. Presmučal je le delček tega, kar so tekmeci, in to po zelo hudi poškodbi," je povedal vir iz Hirscherjeve ekipe.

Andreja Slokar
Sportal Šok! Huda poškodba Andreji Slokar uničila olimpijske sanje!

Komaj deset dni na snegu

Dobra novica zanj pa je, da se njegovo koleno še vedno odlično drži. Nekateri smučarji imajo za seboj že 60 dni na snegu, še pišejo pri Salzburger Nachrichten, medtem ko jih ima Hirscher komaj deset. Poleg tega potrebuje tudi počasnejši napredek pri treningu kot tisti, ki se ne vračajo po poškodbi.

