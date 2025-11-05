Sreda, 5. 11. 2025, 17.56
21 minut
Liga Mevza, 4. in 6. november
Za začetek srednjeevropske lige tesen poraz Mariborčanov
Odbojkarji i-Vent Maribor so tekmovanje v srednjeevropski ligi, v kateri so letos edini slovenski predstavniki, začeli s tesnim porazom. Na turnirju v Budvi jih je v torek s 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6) premagala domača ekipa.
Tekma je bila polna preobratov, ekipi sta imeli svojo obdobja, v odločilnem so bili prepričljivo boljši gostitelji. Slovenskim prvakom je lahko žal predvsem za tretji niz, ko so skoraj popolnoma izničili visok zaostanek, se v končnici povsem približali, toda za preobrat jim je vendarle zmanjkalo malce zbranosti.
V četrtek se bodo varovanci Sebastijana Škorca merili še z madžarsko ekipo Mav Elore-Foxconn, ki je danes s 3:2 premagala Budućnost iz Podgorice.
Liga MEVZA (Budva)
Torek, 4. november
OK Budva : OK i-vent Maribor 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6)
Četrtek, 6. november
MAV Elore-Foxconn (HUN) - OK i-vent Maribor