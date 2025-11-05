Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
5. 11. 2025,
17.56

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liga MEVZA odbojka i-Vent Maribor

Sreda, 5. 11. 2025, 17.56

21 minut

Liga Mevza, 4. in 6. november

Za začetek srednjeevropske lige tesen poraz Mariborčanov

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
ACH Volley : i-vent Maribor, Sebastijan Škorc | Za uvod so varovanci Sebastijana Škorca tesno izgubili. | Foto Aleš Fevžer

Za uvod so varovanci Sebastijana Škorca tesno izgubili.

Foto: Aleš Fevžer

Odbojkarji i-Vent Maribor so tekmovanje v srednjeevropski ligi, v kateri so letos edini slovenski predstavniki, začeli s tesnim porazom. Na turnirju v Budvi jih je v torek s 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6) premagala domača ekipa.

Tekma je bila polna preobratov, ekipi sta imeli svojo obdobja, v odločilnem so bili prepričljivo boljši gostitelji. Slovenskim prvakom je lahko žal predvsem za tretji niz, ko so skoraj popolnoma izničili visok zaostanek, se v končnici povsem približali, toda za preobrat jim je vendarle zmanjkalo malce zbranosti.

V četrtek se bodo varovanci Sebastijana Škorca merili še z madžarsko ekipo Mav Elore-Foxconn, ki je danes s 3:2 premagala Budućnost iz Podgorice.

Liga MEVZA (Budva)

Torek, 4. november
OK Budva : OK i-vent Maribor 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6)

Četrtek, 6. november
MAV Elore-Foxconn (HUN) - OK i-vent Maribor

Lestvica

Liga MEVZA odbojka i-Vent Maribor
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.