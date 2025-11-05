Za začetek srednjeevropske lige tesen poraz Mariborčanov

Odbojkarji i-Vent Maribor so tekmovanje v srednjeevropski ligi, v kateri so letos edini slovenski predstavniki, začeli s tesnim porazom. Na turnirju v Budvi jih je v torek s 3:2 (-22, 19, 23, -19, 6) premagala domača ekipa.

Tekma je bila polna preobratov, ekipi sta imeli svojo obdobja, v odločilnem so bili prepričljivo boljši gostitelji. Slovenskim prvakom je lahko žal predvsem za tretji niz, ko so skoraj popolnoma izničili visok zaostanek, se v končnici povsem približali, toda za preobrat jim je vendarle zmanjkalo malce zbranosti.

V četrtek se bodo varovanci Sebastijana Škorca merili še z madžarsko ekipo Mav Elore-Foxconn, ki je danes s 3:2 premagala Budućnost iz Podgorice.