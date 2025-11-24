Kdo je upravičen do zimskega regresa in kaj storiti, če ga ne prejmete

Slovenija je sprejela zakon, ki uvaja novo pravico za vse zaposlene. Z letom 2025 bodo delavci prejeli zimski regres v višini 639 evrov, delodajalci pa ga morajo izplačati do 18. decembra. Pravica je zapisana jasno, rok je določen, izjeme so natančno opredeljene. Kljub temu pa praksa pogosto pokaže, da zakon še ne pomeni tudi brezhibnega izvajanja.

Na delovnem mestu se še vedno pojavljajo zamude, napačna tolmačenja in kršitve, ki jih delavec težko razreši sam. Ko pride do neizplačila ali drugih težav, se hitro znajdemo v položaju, ko potrebujemo pravni nasvet ali podporo, saj takšni postopki zahtevajo čas, znanje in pogosto tudi stroške, ki jih nismo načrtovali.

Kaj je zimski regres

Državni zbor je sprejel zakon, ki uvaja novo delovnopravno pravico. Zimski regres pripada vsem delavcem in ni vezan na uspešnost podjetja ali interno politiko delodajalca. Gre za znesek, ki je določen z zakonom, kar pomeni, da delodajalec ne more postavljati dodatnih meril ali pogojev.

Zimski regres za leto 2025 znaša 639 evrov. Delodajalec ga mora izplačati do 18. decembra 2025.

Kdaj lahko delodajalec izplača regres kasneje

Zakon predvideva dve izjemi, ki veljata le za leto 2025 in le za delodajalce, ki izpolnjujejo pogoje glede nelikvidnosti in poslovanja.

Prva izjema omogoča kasnejši rok izplačila, in sicer do 31. marca 2026. Pri tem ni pomembno, kaj določa panožna kolektivna pogodba.

Druga izjema omogoča deljeno izplačilo. Četrtina zimskega regresa mora biti izplačana do 18. decembra 2025, preostanek pa najpozneje do 31. marca 2026. To možnost imajo le delodajalci, ki v letu 2025 niso izplačali dobička, nagrad poslovodstvu, kupovali lastnih delnic ali poslovnih deležev in pri katerih se do 31. marca 2026 takšne obveznosti ne bodo pojavile.

Pomembno je, da nobena od teh izjem ne velja za javni sektor.

Foto: Shutterstock

Kaj pa, če zimski regres ni izplačan

Ker je zimski regres zakonska pravica, delodajalec ne sme:

izplačati nižjega zneska od določenega,

izplačilo pogojevati z odsotnostjo, učinkovitostjo ali kakršnim koli dodatnim merilom,

izplačilo razdeliti na manj kot zakonsko dovoljeni del,

zamuditi roka izplačila, razen če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon.

Če delodajalec regresa ne izplača, je to kršitev delovne zakonodaje. Veliko zaposlenih se znajde v dilemi, ali naj ukrepajo, saj se bojijo stroškov pravnih postopkov ali odziva delodajalca. A prvi koraki so preprosti.

Priporočeno je, da delodajalca najprej pisno opozorite na obveznost izplačila. Če se razmere ne spremenijo, lahko kršitev prijavite Inšpektoratu za delo. V skrajnem primeru je možno pravico uveljavljati tudi sodno. Takrat je dobro imeti ustrezno pravno zaščito.

Ko si pravne pomoči ne morete privoščiti

Težava mnogih zaposlenih ni le kršitev, ampak tudi finančni pritisk. Stroški sodnih postopkov se hitro povečajo, zato se marsikdo iz strahu pred izdatki pravici odpove. To pa pomeni, da delodajalec ostane brez nadzora, delavec pa brez pravice, ki mu pripada po zakonu.

Kako vam lahko pomaga ARAG

ARAG je ena največjih specializiranih zavarovalnic za pravno zaščito na svetu. S paketom Služba ste zaščiteni v sporih z delodajalcem, vključno z neizplačanim zimskim regresom. Sami izberete odvetnika, ARAG pa krije stroške pravnega postopka. Mednje spadajo odvetniški stroški, sodne takse, izvedenci, tolmači, mediacije in drugi stroški, ki med postopkom nastanejo.

Cena kombinacije paketov Varnost in Služba znaša 12,59 evra na mesec. Sklenitev je hitra, občutek varnosti pa neprecenljiv, ko pride do spora, ki ga sami težko obvladate. Pravna zaščita je koristna tudi izven službe. V osnovni paket Varnost je vključena pomoč v zasebnih sporih, po želji pa lahko dodate module za družino, nepremičnine in promet.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 12,59 evra/posameznika za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Z ustrezno pravno zaščito je pot lažja

Zimski regres je pravica, ki pripada vsem delavcem. Če je ne prejmete, vam zakon daje pravna sredstva, vendar je pot pogosto zahtevna. Z ustrezno pravno zaščito je odločitev lažja, saj veste, da lahko ukrepate brez strahu pred visokimi stroški.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Situacij, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, z njimi pa se srečujemo na vseh področjih življenja in vsakdana – v družini, prometu in pri nepremičninah.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete zavarovanje, ki vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba dodate naslednja področja:

Družina: spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine: lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet: pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.