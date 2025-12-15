Kmetje so v več nemških mestih danes organizirali proteste, da bi izrazili nasprotovanje nizkim cenam mleka in masla, ki so jih določili diskontni trgovci, kot je Lidl. Ti na drugi strani padec cen pojasnjujejo kot nujen odziv na trenutno veliko ponudbo surovega mleka na trgu surovin, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po podatkih policije se je pred sedežem trgovca Lidl v jugozahodnem nemškem mestu Bad Wimpfen danes v znak protesta proti nizkim cenam masla in mleka zbralo okoli 140 traktorjev.

Kmetje: Cene najnižje v zadnjih letih

Kmetje diskontnim trgovskim verigam očitajo, da so cene teh izdelkov na najnižji ravni v zadnjih letih. Trgovca Lidl pa v spletni peticiji obtožujejo dampinškega znižanja cen masla. V Nemčiji tako 250-gramsko pakiranje masla, ki se prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami trgovcev, trenutno stane manj kot en evro.

V mlekarnah je trenutno več mleka kot v enakem obdobju lani, kar prispeva k preveliki ponudbi masla, ki presega domače povpraševanje. S padci cen masla, mleka in sira se po informacijah analitikov trenutno srečujejo tudi v drugih državah. Predstavniki nemških kmetov medtem opozarjajo, da si številni od njih zaradi trenutnih cenovnih pogojev ne morejo privoščiti nujno potrebnih vlaganj v kmetijska gospodarstva.

Lidl: Razumemo zaskrbljenost kmetov

Kmetje so se s traktorji na ulice podali tudi v mestu Radenburg v vzhodni Nemčiji in v severozahodnem mestu Cloppenburg. Proti nizkim cenam masla so protestirali tudi kmetje v mestu Wasbek v zvezni državi Schleswig-Holstein.

Lidl je v odzivu dejal, da razume zaskrbljenost kmetov, znižanje cen pa označil kot nujen odziv na izredne razmere na trgu surovin. "Od septembra opažamo znaten presežek ponudbe surovega mleka v primerjavi z lanskoletnimi ravnmi. Če te količine ne bodo prodane, obstaja nevarnost še močnejšega padca cen," so sporočili iz trgovske verige.