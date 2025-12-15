Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž., STA

15. 12. 2025,
16.36

Ponedeljek, 15. 12. 2025, 16.36

37 minut

V nemških mestih protesti kmetov proti Lidlu zaradi nizkih cen masla in mleka

A. Ž., STA

Trgovina Lidl v Nemčiji | Nemški kmetje diskontnim trgovskim verigam očitajo, da so cene teh izdelkov na najnižji ravni v zadnjih letih. | Foto Guliverimage

Nemški kmetje diskontnim trgovskim verigam očitajo, da so cene teh izdelkov na najnižji ravni v zadnjih letih.

Foto: Guliverimage

Kmetje so v več nemških mestih danes organizirali proteste, da bi izrazili nasprotovanje nizkim cenam mleka in masla, ki so jih določili diskontni trgovci, kot je Lidl. Ti na drugi strani padec cen pojasnjujejo kot nujen odziv na trenutno veliko ponudbo surovega mleka na trgu surovin, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Po podatkih policije se je pred sedežem trgovca Lidl v jugozahodnem nemškem mestu Bad Wimpfen danes v znak protesta proti nizkim cenam masla in mleka zbralo okoli 140 traktorjev.

Kmetje: Cene najnižje v zadnjih letih

Kmetje diskontnim trgovskim verigam očitajo, da so cene teh izdelkov na najnižji ravni v zadnjih letih. Trgovca Lidl pa v spletni peticiji obtožujejo dampinškega znižanja cen masla. V Nemčiji tako 250-gramsko pakiranje masla, ki se prodaja pod lastnimi blagovnimi znamkami trgovcev, trenutno stane manj kot en evro.

