Avtorji:
D.K., STA

Torek,
6. 1. 2026,
11.12

50 minut

Torek, 6. 1. 2026, 11.12

50 minut

Odpoklic izdelka Nestle Beba Pre

Avtorji:
D.K., STA

Nestle Beba Pre | Foto Mueller Drogerija

Foto: Mueller Drogerija

Podjetje Mueller je iz prodaje odpoklicalo izdelek Nestle Beba Pre proizvajalca Nestle Deutschland v 800-gramskem pakiranju. Izdelek je umaknjen iz prodaje zaradi mikrobiološkega onesnaženja.

Serijska oznaka izdelka je 7613038463582, MAN 2620169, roki uporabe april 2027 (51170346AC, 51180346AA, 51190552, 51560552, 51400552), maj 2027 (51250346AA, 51450346AB, 51360346AA, 51820552, 51530346AB, 51660346AC, 51720346AA), junij 2027 (51720346AB2, 52170552, 52540552, 51950552, 52450552). Izdelek je bil v prodaji od 23. maja 2025.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

