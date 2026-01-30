Na NIJZ so ob odpoklicu več začetnih formul za dojenčke in nekaterih formul za posebne zdravstvene namene zaradi možne prisotnosti emetičnega toksina bakterije bacillus cereus opozorili, da lahko uporaba takega živila predstavlja tveganje za zdravje dojenčkov. Svetujejo, da ga starši ne uporabljajo in ga zavržejo oziroma vrnejo prodajalcu.

Zdravstveni inšpektorat je bil prek evropskega sistema hitrega obveščanja obveščen o več odpoklicih začetnih mlek za dojenčke zaradi možne prisotnosti emetičnega toksina cereulida. Gre za večji odpoklic v številnih državah.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so pojasnili, da v Sloveniji do zdaj niso zaznali potrjenega primera zdravstvenih težav pri dojenčkih, ki bi ga povezali z uživanjem mlečnih formul z vsebnostjo emetičnega toksina cereulida. Hkrati opozarjajo, da lahko tak izdelek predstavlja tveganje za zdravje dojenčkov.

Staršem, ki uporabljajo mlečne formule za dojenčke, svetujejo, da preverijo, ali so na seznamu odpoklicanih izdelkov. Seznam je objavljen na spletni strani Nevarni in neskladni izdelki: sta.si/qJgdxq. "Če je izdelek odpoklican, ga ne uporabljajte. Izdelek zavrzite ali vrnite prodajalcu. Hranjenje nadaljujte z mlečno formulo, ki ni odpoklicana," so na NIJZ zapisali na svoji spletni strani.

Simptomi nastopijo nekaj ur po zaužitju

Pri morebitni prisotnosti emetičnega toksina lahko po zaužitju pride do prebavnih težav. Preteklo uživanje izdelkov ne predstavlja tveganja, saj se simptomi pojavijo v nekaj urah po zaužitju in tudi kmalu izzvenijo. Če v tem času ni bilo težav, dodatni ukrepi niso potrebni, so navedli na NIJZ.

Starše opozarjajo, da se ob zaužitju najpogosteje pojavi nenadno, ponavljajoče se bruhanje, lahko tudi bruhanje v loku. Otrok je lahko bolj bled, razdražljiv in slabše odziven. Redkeje se lahko pojavijo krči ali drugi znaki okužbe prebavil, včasih tudi nekoliko povišana telesna temperatura. Zaradi bruhanja lahko pride do dehidracije.

Če se otrokovo stanje slabša, če bruhanje ne poneha, če otrok slabo pije, je izrazito zaspan ali se slabše odziva, naj starši čim prej kontaktirajo izbranega pediatra oziroma poiščejo nujno zdravniško pomoč. Na NIJZ opozarjajo, da lahko podobne znake povzročijo mnogi virusi in bakterije, zato sam pojav bruhanja ne pomeni, da je vzrok ravno odpoklicani izdelek.

Bacillus cereus je bakterija, ki je pogosta v okolju in lahko ob določenih pogojih tvori toksine. Emetični toksin cereulid je izjemno toplotno obstojen, zato ga priprava mlečne formule z vročo vodo praviloma ne uniči. Prav tako ga ne uniči prekuhavanje že pripravljenega izdelka, so še pojasnili.