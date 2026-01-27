Preiskava smrti dveh dojenčkov. Množični odpoklic mlečne formule za otroke.

Po največji odpoklicni akciji, ki jo je zaradi kontaminirane otroške hrane sprožil Nestlé, francoske oblasti preiskujejo smrt dveh dojenčkov, ki naj bi umrla zaradi zastrupitve s cereulidom v njihovi mlečni formuli. Vzročne povezave za zdaj še niso znanstveno potrdili, so sporočili s francoskega ministrstva za zdravje.

Po tem, ko so v nekaterih serijah zaradi tehnične napake v otroški hrani BEBA odkrili toksin cereulid, je decembra 2025 zaradi varnosti sledil množični odpoklic več kot 800 izdelkov iz desetih različnih tovarn. Okvara v tovarni je povzročila kontaminacijo s snovjo Bacillus cereus, ki tvori toksin cereulid. Bakterija se med postopkom proizvodnje sicer uniči, a toksin ostane odporen na vročino.

Bruhanje in huda driska

Euronews poroča, da je flamska vlada v Belgiji potrdila, da je januarja 2026 dojenček zbolel po zaužitju kontaminirane mlečne formule Nestlé: "Otrok je bruhal in imel vodeno drisko, a si je na srečo po približno desetih dneh popolnoma opomogel. Z analizo vzorcev blata smo potrdili, da je bolezen povzročila kontaminacija s cereulidom iz mlečnega izdelka Nestlé," je pojasnil Joris Moonens, tiskovni predstavnik ministrstva za oskrbo. Oblasti so še potrdile, da številka serije mlečnega izdelka, ki je povzročil bolezen pri dojenčku v Flandriji, spada med serije, na katere se nanaša odpoklic po vsej državi.

Kontaminacija se je začela v začetku decembra lani. Nestlé France je 10. decembra sporočil o odpoklicu mlečne formule za dojenčke, proizvedene v svoji tovarni v Nunspeetu na Nizozemskem, zaradi suma kontaminacije s cereulidom. Kontaminacijo so izsledili pri kitajskem dobavitelju ARA olja (arahidonske kisline), ključne sestavine v vrhunskih mlečnih formulah za dojenčke. Od konca decembra 2025 morajo vsi proizvajalci mlečnih formul za dojenčke po vsem svetu, ki uporabljajo ARA olje tega dobavitelja, opraviti lastno oceno tveganja, da zagotovijo varnost svojih končnih izdelkov, so navedli pri francoskem ministrstvu za kmetijstvo.

V začetku januarja 2026 je Nestlé razširil odpoklic na druge serije mlečne formule za dojenčke v kar 60 državah in gre za enega največjih odpoklicev v zgodovini podjetja. Odpoklic je zajel več blagovnih znamk, vključno s SMA, Beba, Guigoz in Alfamino.

Številni preventivni odpoklici

V Sloveniji je 6. januarja podjetje Mueller zaradi mikrobiološkega onesnaženja iz prodaje odpoklicalo izdelek Nestle Beba proizvajalca Nestle Deutschland v 1800-gramskem pakiranju. Serijska oznaka izdelka je 7613038463070, MAN 2620171, roki uporabe: april 2027 (51180346AB, 51550552, 51250346AB, 51450346AA), maj 2027 (51360346AB, 51980552, 52100552), junij 2027 (51660346AB, 51720346AC). Izdelek je bil v prodaji od 23. maja 2025.

Prav tako so isti dan odpoklicali še izdelek Nestle Beba Pre v 800-gramskem pakiranju. Serijska oznaka izdelka je 7613038463582, MAN 2620169, roki uporabe april 2027 (51170346AC, 51180346AA, 51190552, 51560552, 51400552), maj 2027 (51250346AA, 51450346AB, 51360346AA, 51820552, 51530346AB, 51660346AC, 51720346AA), junij 2027 (51720346AB2, 52170552, 52540552, 51950552, 52450552). Izdelek je bil v prodaji od 23. maja 2025.

Foto: Mueller Drogerija

Nestlé Adriatic d. o. o. je v sodelovanju z Državnim inšpektoratom Republike Hrvaške začel prostovoljni in preventivni odpoklic omejenih serij nekaterih začetnih formul za dojenčke NAN na Hrvaškem.

Januarja je francosko podjetje Lactalis obvestilo oblasti, da ocenjuje situacijo glede na možnost, da so nekatere serije vsebovale arahidonsko olje istega dobavitelja. Po opravljeni analizi je Lactalis ugotovil, da obstaja potencialno tveganje, povezano z nekaterimi serijami začetnih formul za dojenčke na trgu, in umaknil serije izdelkov Picot, ki so bile distribuirane v 18 državah. Prizadete serije so bile v prodaji od januarja 2025 z rokom uporabe do marca 2027.

Tudi Danone je potrdil umik nekaterih serij zaradi morebitne kontaminacije s cereulidom v olju ARA, predvsem v izdelkih Aptamil in sorodnih blagovnih znamkah po Evropi, Združenem kraljestvu in Aziji. Dve drugi podjetji, Vitagermine in Hochdorf Swiss Nutrition, sta umaknili serije začetnih formul za dojenčke v Franciji oziroma Švici.