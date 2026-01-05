Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M., STA

5. 1. 2026
13.56

Odpoklic mocarele, ki ima rok do 17. 1.: nemudoma jo vrnite

Foto Envato

Mocarela presega zakonsko dovoljene meje aflatoksina.

Foto: Envato

Distributer Vigros je iz prodaje odpoklical izdelek Mozzarella di bufala campana dop 125 g v vrečki/posodici italijanskega proizvajalca La Contadina zaradi suma preseganja zakonsko dovoljenih mej aflatoksina M1. Serijska oznaka izdelka je 25347, rok uporabe pa 17. 1. 2026.

Distributer prosi kupce, to so večinoma gostinski obrati, da izdelek vrnejo šoferju oziroma ga pošljejo v njihovo skladišče, kjer jim bodo kupnino vrnili v obliki dobropisa.

