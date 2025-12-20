Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Sobota,
20. 12. 2025,
16.54

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odpoklic tatarski biftek

Sobota, 20. 12. 2025, 16.54

15 minut

Zaradi nevarne bakterije odpoklicali tatarski biftek slovenskega proizvajalca

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
tatarski biftek | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru uradnega nadzora v prometu odvzela vzorec tatarskega biftka, v katerem je bila z analizo potrjena prisotnost verotoksične bakterije Escherichia coli.

Gre za mesni pripravek – tatarski biftek z datumom proizvodnje 16. decembra 2025 in rokom uporabe do 19. decembra 2025. Odpoklic se nanaša na serijo z oznako L: 29025. Izdelek je proizvedlo podjetje Spirala d.o.o., Mesnica Novi Jork iz Markovcev, država porekla pa je Slovenija.

biftek odpoklic | Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Prisotnost verotoksične E. coli predstavlja mikrobiološko tveganje za zdravje ljudi, zato je bil kot varnostni ukrep odrejeni odpoklic izdelka iz prometa.

Uprava za varno hrano potrošnikom svetuje, naj omenjenega izdelka ne uživajo. Izdelek naj zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa, kjer so ga kupili.

Pristojne službe nadaljujejo postopke v skladu z zakonodajo, dodatne informacije pa so na voljo na spletnih straneh Uprave za varno hrano.

odpoklic tatarski biftek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.