Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v okviru uradnega nadzora v prometu odvzela vzorec tatarskega biftka, v katerem je bila z analizo potrjena prisotnost verotoksične bakterije Escherichia coli.

Gre za mesni pripravek – tatarski biftek z datumom proizvodnje 16. decembra 2025 in rokom uporabe do 19. decembra 2025. Odpoklic se nanaša na serijo z oznako L: 29025. Izdelek je proizvedlo podjetje Spirala d.o.o., Mesnica Novi Jork iz Markovcev, država porekla pa je Slovenija.

Foto: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Prisotnost verotoksične E. coli predstavlja mikrobiološko tveganje za zdravje ljudi, zato je bil kot varnostni ukrep odrejeni odpoklic izdelka iz prometa.

Uprava za varno hrano potrošnikom svetuje, naj omenjenega izdelka ne uživajo. Izdelek naj zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa, kjer so ga kupili.

Pristojne službe nadaljujejo postopke v skladu z zakonodajo, dodatne informacije pa so na voljo na spletnih straneh Uprave za varno hrano.