Pozor: v tej trgovini so odpoklicali špagete
Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo špagete iz rdeče leče Combino proizvajalca Spaichinger, 500 g. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje alergen gluten, ki ni naveden na deklaraciji izdelka. Izdelek tako ni primeren za osebe z alergijo ali preobčutljivostjo na gluten, zato naj ga ne zaužijejo.
Rok uporabe izdelka je 3. julij 2026.
Podjetje Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa.