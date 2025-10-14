Pozor: v tej trgovini so odpoklicali špagete

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo špagete iz rdeče leče Combino proizvajalca Spaichinger, 500 g. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje alergen gluten, ki ni naveden na deklaraciji izdelka. Izdelek tako ni primeren za osebe z alergijo ali preobčutljivostjo na gluten, zato naj ga ne zaužijejo.