Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
14. 10. 2025,
10.49

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Slovenija Lidl odpoklic špageti

Torek, 14. 10. 2025, 10.49

1 ura, 25 minut

Pozor: v tej trgovini so odpoklicali špagete

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
špageti Barilla | Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje alergen gluten, ki ni naveden na deklaraciji izdelka.

Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje alergen gluten, ki ni naveden na deklaraciji izdelka.

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo špagete iz rdeče leče Combino proizvajalca Spaichinger, 500 g. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, saj vsebuje alergen gluten, ki ni naveden na deklaraciji izdelka. Izdelek tako ni primeren za osebe z alergijo ali preobčutljivostjo na gluten, zato naj ga ne zaužijejo.

Rok uporabe izdelka je 3. julij 2026.

Podjetje Lidl Slovenija kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške. Kupnino jim bodo povrnili tudi brez predložitve računa.

granatno jabolko, sadež
Novice Pozor: ta sadež zavržite in ga ne uživajte
Trgovina Mueller
Novice Pozor, podjetje Müller odpoklicalo živilo, ki je lahko nevarno za zdravje
Slovenija Lidl odpoklic špageti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.