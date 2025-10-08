Podjetje Müller drogerija je iz prodaje odpoklicalo živilo Himmeltau otroški zdrob s čebeljim medom proizvajalca Maresi Austria GmbH zaradi prisotnosti tujkov, ki so lahko nevarni za zdravje.

Serijska oznaka izdelka je RA25006601, rok uporabe pa 2. julij 2026.

Podjetje kupce poziva, naj živilo vrnejo na prodajna mesta, kjer bodo dobili vrnjeno kupnino. V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnejo na osebje poslovalnic ali na podjetje.