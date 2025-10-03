Družba Orbico iz varnostnih razlogov iz prodaje umika igračo Iggy ziggy didaktični glasbeni avtobus ksilofon. Med fizikalnimi in mehanskimi preizkusi so ugotovili, da so se odlomili nekateri majhni deli, ki bi lahko predstavljali nevarnost zadušitve.

Družba Orbico je izdelek na slovenskem trgu prodajala v letih 2024 in 2025.

Izdelek ima številko EAN 3858894670963, koda artikla je 00711266, številka modela HE8019 ter lot 202409.

Proizvajalec je podjetje Guangdong Huanger Baby Products Co.,Ltd iz mesta Shantou City v Ljudski republiki Kitajski.

Družba kupce prosi, naj izdelek nemudoma prenehajo uporabljati in ga vrnejo na prodajno mesto. Ob vračilu izdelka lahko zahtevajo vračilo kupnine ali izdajo dobropisa.

Za dodatne informacije in pojasnila se lahko potrošniki obrnejo na elektronski naslov distributerja info.si@orbico.com ali na telefonsko številko 01/5886-800, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.