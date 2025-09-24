Pozor: teh mok ne uporabljajte, ampak jih zavrzite!

Iz mlinarstva Mlin Katić so sporočili, da je UVHVVR (uprava za varno, hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin) pri nadzoru njihovih mok opravila uradno vzorčenje in odvzela dva vzorca. Pri pirini moki niso odkrili nepravilnosti, pri pšenični beli moki T-500 pa so ugotovili kontaminacijo s klorpirifos-etilom.

Po opravljeni analizi mok so ugotovili, da je pirina moka v skladu z zakonodajo o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, pri pšenični beli moki T-500 pa so ugotovili kontaminacijo s klorpirifos-etilom, so sporočili iz mlinarstva Mlin Katić.

V Sloveniji in v EU je pesticid (klorpirifos-etil) od leta 2020 prepovedan (najdemo ga v fitofarmacevtskih sredstvih za zatiranje škodljivcev na rastlinah).

V mlinarstvu Mlin Katić so zapisali, da so pšenico kupili pri slovenskem trgovcu z žiti, in sicer Agrocorn – Turnišče. Pri dobavi pšenice je prodajalec priložil ustrezne analize, ki niso kazale prisotnost klorpirifos-etila oziroma drugega onesnaževala. Zato so sklepali, da je pšenica varna za mletje.

Kot so zapisali, so vsi izdelki iz omenjene količine pšenice odpoklicani. Omenjene pšenice prav tako nimajo več na zalogi.

Spodaj najdete opis proizvodov, ki so jih v Mlinu Katić odpoklicali:

LOT-i: od 158DN25 do 342DN25, datum uporabno najmanj do: od 27. 3. 2026 do 16. 7. 2026

Pšenična posebna bela moka T – 400 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Pšenična ostra moka T – 400 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Pšenična bela moka T – 500 1 kg,5 kg, 10 kg, 25 kg

Psenična polbela moka T – 850 5 kg, 10 kg, 25 kg

Pšenična črna moka T – 1.100 1 kg, 5 kg, 25 kg

Psenična moka T – 1.600 25 kg

Pšenična polnozrnata moka 2 kg, 5 kg, 25 kg

Kot so še dodali, kupci kupljenega živila ne uporabljajte, ampak ga zavrzite. Kupci lahko živilo vrnejo tudi v trgovino, kjer so izdelek kupili, in zahtevajo vračilo kupnine, so še zapisali.