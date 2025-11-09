Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
14.15

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
mazačka zdravnik licenciranje migranti Obrezovanje aretacija

Nedelja, 9. 11. 2025, 14.15

1 ura, 27 minut

V Italiji hišni pripor za zdravnika zaradi obrezovanja dečkov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
operacija | Predvsem muslimanske in judovske družine v Italiji dečke obrezujejo zaradi higienskih in verskih razlogov. Pogosto se ta obrezovanja izvajajo nezakonito. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Predvsem muslimanske in judovske družine v Italiji dečke obrezujejo zaradi higienskih in verskih razlogov. Pogosto se ta obrezovanja izvajajo nezakonito. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V deželi Trentinsko - Zgornje Poadižje na severu Italije so aretirali splošnega zdravnika, ki je v svoji ordinaciji obrezoval penise dečkom iz migrantskih družin. Ordinacija ni imela licence in ni izpolnjevala higienskih standardov. Več dečkov je po obrezovanju poiskalo pomoč v bolnišnici. Tožilstvo je za zdravnika odredilo hišni pripor.

Dva pacienta so hospitalizirali zaradi zastrupitve z benzodiazepinom, ker jima je zdravnik med posegom dal previsoko dozo za pomiritev.

Preiskava je pokazala, da je zdravnik od leta 2022 obrezal najmanj 40 dečkov, nekatere tudi iz drugih italijanskih dežel. Pri tem mu je večkrat pomagal njegov sin, ki za to ni usposobljen.

Po poročanju italijanske radiotelevizije Rai so karabinjerji v njegovi ambulanti v Trentu med preiskavo med drugim našli posteljo z varnostnimi pasovi, električni skalpel, škatle benzodiazepinov in lokalnih anestetikov.

obrezovanje
Novice Nedopustna praksa: tudi v Evropi obrezanih pol milijona žensk

Po preiskavi je tožilstvo v Trentu odredilo hišni pripor za zdravnika in zaplembo ordinacije. Proti njegovemu 19-letnemu sinu, ki mu je pomagal, pa so vložili kazensko ovadbo.

Predvsem muslimanske in judovske družine v Italiji dečke obrezujejo zaradi higienskih in verskih razlogov. Pogosto se ta obrezovanja izvajajo nezakonito.

Dojenček
Novice V Italiji pri obrezovanju umrl deček
zobozdravnik
Novice Primer lažne zobozdravnice se je znašel na sodišču
mazačka zdravnik licenciranje migranti Obrezovanje aretacija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.