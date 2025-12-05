Istanbulsko tožilstvo je odredilo aretacijo 46 ljudi, med njimi 29 nogometašev, v okviru obsežne preiskave nezakonitih stav na turške tekme. Med igralci je 27 osumljenih stav na tekme lastnih ekip, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo turško državno tožilstvo.

Eden od aretiranih je Metehan Baltaci, ki igra za turškega prvaka Galatasaray. V začetku meseca je bil zaradi stav suspendiran za devet mesecev.

Preiskava je pretresla turški nogomet, ko je policija 10. novembra priprla šest sodnikov skupaj s predsednikom Eyupsporja, kluba v najvišji turški ligi.

Tožilstvo ni razkrilo identitete preostalih 26 igralcev, osumljenih stav na lastne ekipe, vendar je dejalo, da je Mert Hakan Yandas, ki igra za Fenerbahce, stavil prek računa nekoga drugega.

Tožilstvo je sporočilo, da je policija doslej pridržala 35 od 46 oseb, navedenih v nalogu za aretacijo. Pet jih je trenutno v tujini, je še dodalo.

V izjavi je zapisano, da sta bila med tistimi, ki so bili tarča odredbe zaradi "poskusa vplivanja na izid" tekme med ekipama tretje lige v sezoni 2023/24, dva predsednika klubov.

Tekma je pritegnila pozornost preiskovalcev, ker nobena od ekip ni niti enkrat poskušala doseči gola, so poročali turški mediji, več časopisov pa je zapisalo, da se je tam začela celotna preiskava.

Tarča so bili tudi sodnik prve lige, nekdanji predsednik ekipe druge lige Adana Demirspor, ter znani nogometni komentator in njegova žena zaradi "sumljivih finančnih transakcij" na njunih bančnih računih.

Turška nogometna zveza (TFF), ki je sporočila, da želi "očistiti čudovito igro v Turčiji", je doslej suspendirala več kot 1000 igralcev, od tega 25 iz superlige, sankcije pa segajo od 45 dni do 12 mesecev.

