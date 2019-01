Leta 2018 smo bili v Zagrebu na EP priča eni največjih kraj v zgodovini rokometa. Tekma bi se morala končati z zmago Slovenije nad Nemčijo (25:24), a sta sodnika slednjim že po izteku časa podarila sedemmetrovko, ki so jo seveda izkoristili in prišli do točke.

Slovenci so prek Blaža Janca v zadnji sekundi zadeli za zmago. Veselje na tribunah, kjer je bilo ogromno slovenskih navijačev, se je začelo. A je bilo kratkotrajno. Nemci so protestirali, da so jih slovenski rokometaši tri sekunde pred koncem ovirali na sredini igrišča, ko so izvajali napad. In dosegli svoje.

Litvska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika sta približno šest minut gledala posnetek in na koncu zaradi oviranja Blažu Blagotinšku dosodila rdeči karton, Nemce pa dodatno nagradila s sedemmetrovko.

"Nemci so protestirali. Sodnika sta si šla ogledat posnetek. Nato sta postregla s pravilom, ki ga, razen njiju, ne pozna nihče. Če v zadnjih sekundah niste od izvajalca na sredini oddaljeni tri metre, sledi sedemmetrovka, ker ni več pravega časa za izključitev. Prvič v življenju sem videl, da se to upošteva. Jasno, proti Sloveniji," je bil besen selektor Veselin Vujović.

Zgodilo se je še …

Leta 1967 je bil v Los Angelesu na sporedu prvi Super Bowl. Finale profesionalne lige NFL v ameriškem nogometu, ki danes velja za morda največji športni spektakel leta v ZDA, ki ga spremlja na stotine milijonov ljudi po vsem svetu. V finalu sta se udarili ekipi Green Bay Packers in Kansas City Chiefs. Zmagali so prvi s 35:10.

Leta 1995 je nekdanji slovenski alpski smučar Jure Košir na slalomu za svetovni pokal v Kitzbühlu pred 25 tisoč gledalci osvojil drugo mesto. Zaostal je le za Italijanom Albertom Tombo, ki je prišel do osme zmage v tisti sezoni in 41. v celotni karieri.

Leta 1998 je hrvaški nogometni trener Tomislav Ivić postal selektor Irana.

Leta 2000 so nogometaši brazilskega kluba Corinthians iz Sao Paula postali prvi zmagovalci novoustanovljenega svetovnega klubskega prvenstva, potem ko so na štadionu Maracana v Rio de Janeiru premagali tekmece iz prav tako brazilskega kluba Vasco da Gama s 4:3 po izvajanju kazenskih udarcev.

Leta 2000 je avstrijski alpski smučar Josef Strobl, ki je ob koncu kariere tekmoval za Slovenijo, zmagal na smuku za svetovni pokal v Wengnu.

Leta 2000 so Angelu Pagotoju, vratarju nogometnega kluba Perugia, za nedoločen čas prepovedali nastopanje v italijanski ligi, potem ko se je izkazalo, da je odvisen od uživanja kokaina.

Leta 2003 je nekdanji selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleš Pipan postal trener slovenskega prvoligaša Zagorja Banke Zasavje.

Rodili so se …

1932 – nekdanji ameriški atlet, tekač Lou Jones

1949 – nekdanji britanski atlet, tekač Ian Stewart

1950 – nekdanji francoski nogometaš Marius Tresor

1959 – nekdanji slovenski alpinist Pavle Kozjek

1961 – nekdanji bosanski nogometaš in trener Borivoje Lučić

1965 – nekdanji italijanski kolesar Maurizio Fondriest

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Edi Bajrektarević

1973 – nekdanji egiptovski nogometaš Essam El-Hadary

1975 – nekdanja francoska teniška igralka Mary Pierce

1976 – nekdanja ukrajinska atletinja tekačica Irina Lišćinska

1979 – nekdanji bolgarski nogometaš Martin Petrov

1979 – nekdanji slovenski nogometaš Damir Pekić

1981 – nekdanji senegalski nogometaš El Hadji Diouf

1983 – portugalski nogometaš Hugo Viana

1983 – slovenski hokejist Matic Kralj

1983 – angleški nogometaš Jermaine Pennant

1987 – kenijski atlet, maratonec Tsegaye Kebede

1991 – španski nogometaš Marc Bartra

1994 – angleški nogometaš Eric Dier