Na današnji dan leta 1971 se je v Oslu rodil norveški alpski smučar Lasse Kjus, ki je na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah osvojil skupno kar 16 kolajn, zmagal na 17 tekmah za svetovni pokal, v katerem je dvakrat dobil tudi veliki kristalni globus za skupno zmago.

V začetku smučar tehničnih disciplin, je na mednarodno sceno prodrl leta 1990, ko je skupaj s prijateljem Aamodtom dominiral na mladinskem svetovnem prvenstvu v Zinalu v Švici. Nadaljnji razvoj je zavrla huda poškodba ramena. Na svetovnem prvenstvu v Morioki 1993 in olimpijskih igrah v Lillehammerju 1994 je v kombinaciji obakrat premagal Aamodta.

Na začetku sezone 1995/96 na superveleslalomu v Vailu je Kjus v svetovnem pokalu končno prvič zmagal. Kasneje je dobil še smuk in veleslalom. V naslednjih dveh sezonah je dobil kombinacijo Kitzbühla in smuk Kvitfjella, na svetovnem prvenstvu 1997 v Sestrieru in zimskih olimpijskih igrah v Naganu pa je osvojil kar pet srebrnih kolajn.

Še bolje se je odrezal na svetovnem prvenstvu v Vailu, kjer je bil kar petkrat na stopničkah - dvakrat na najvišji, in trikrat tik pod njo. Z naslednjih dveh velikih tekmovanj, olimpijskih iger v Salt Lake Cityju in svetovnega prvenstva v St. Moritzu, se je ponovno vrnil s kolajnami; na prvem je osvojil srebro in bron, na drugem pa je svoji bogati zbirki odličij dodal še srebro v kombinaciji.

Rodili so se …

1971 - nekdanji grški nogometaš Antonios Nikopolidis

1973 - nekdanji voznik formule 1 Giancarlo Fisichella

1978 - nekdanji atlet Shawn Crawford

1982 - nekdanji španski nogometaš Victor Valdez ...