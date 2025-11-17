Slovenke želijo uvodni del končati s stoodstotnim izkupičkom

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je prvi cikel spremenjenih kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2027 začela z zmagama nad Latvijo in Estonijo, končala pa ga bo v torek na gostovanju na Nizozemskem. Slovenke verjamejo, da z zmago.

Slovenske košarkarice so prvi dve kvalifikacijski tekmi odigrale z odliko. Domači zmagi 77:66 nad Latvijo je sledila gostujoča 87:65 nad Estonijo, zdaj pa varovanke novega slovenskega selektorja Davida Gasparja čaka še tekma z Nizozemkami. Na gostovanju bo igrala tudi kapetanka Teja Oblak, ki je ob koncu prvega polčasa zadnje tekme prejela močan udarec v obraz, a ta k sreči ni pustil posledic, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenija.

Nizozemske so na prvih dveh tekmah gostovale. Najprej so z 92:54 premagale Estonijo in nato z 62:89 izgubile v Latviji. Na Fibini svetovni jakostni lestvici so 33 mest za Slovenkami, in sicer na 56. mestu.

Slovenija in Nizozemska sta doslej odigrali sedem medsebojnih tekem, na katerih so naše košarkarice zmagale trikrat. Reprezentanci sta se nazadnje pomerili 7. julija 2012, ko so bile prav na tokratnem prizorišču s 73:64 boljše gostiteljice.

David Gaspar Foto: Filip Barbalić

"Dve tretjini naloge v tem ciklu sta opravljeni. Seveda si tudi na Nizozemskem želimo zmage in tako s stoodstotnim izkupičkom končati uvodni del kvalifikacij. Po odigranih dveh tekmah v štirih dneh se moramo predvsem dobro regenerirati. Strokovni štab je že pripravil analizo tekmic in v tem dnevu in pol se bomo nanje dobro pripravile. Znova moramo prikazati kolektivno igro, narekovati ritem in verjamem v dober rezultat," je v izjavi za KZS dejala Lea Debeljak.

Nadaljevanje spomladi

S torkovimi tekmami se končuje uvodni cikel kvalifikacij za EuroBasket. Kvalifikacije se bodo nadaljevale spomladi, ko bodo Slovenke v drugem ciklu 11. marca prihodnje leto najprej gostovale v Latviji, se 14. marca doma pomerile z Estonijo in za konec prvega kroga kvalifikacij 17. marca prav tako na domačem parketu še z Nizozemsko. Napredovanje v drugi kvalifikacijskih krog si bo priigralo 17 reprezentanc, in sicer prvouvrščeni reprezentanci vsake skupine ter tri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.