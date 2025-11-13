Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v sredo zmagala prvič v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027, potem ko je s 77:66 na Kodeljevem padla Latvija. Veliko čast reprezentanci je izkazala naturalizirana košarkarica Jessica Shepard, ki je kljub poškodbi prišla v Ljubljano in z aplavzom pospremila predstavo svojih soigralk, v prvi vrsti tudi 18-letne debitantke Tjaše Turnšek, ki je že v svojem prvem nastopu za člansko reprezentanco pokazala ogromen potencial.

"Težko je dekleta spremljati le kot navijačica," je med polčasom srečanja na Kodeljevem priznala Jessica Shepard, ki je bila zaradi poškodbe stopala primorana izpustiti tokratni cikel v reprezentančnem dresu. Kljub temu je članica italijanskega Schia brez pomislekov na dan srečanja pripotovala v Slovenijo, odločena, da dekletom pokaže svojo podporo in spodbudo v boju za prvo zmago.

29-letna Američanka s slovenskim potnim listom je tako še enkrat več dokazala in tudi jasno povedala, da je igranje za Slovenijo zanjo velika čast. "Igranje za slovensko reprezentanco je zame daleč najljubše v celotni sezoni, zato sem vesela, da sem tukaj in lahko podprem dekleta," je s širokim nasmehom dejala Shepard.

Nekaj težav ji v zadnjem obdobju povzroča stopalo. "Kaj točno je narobe? To so bolj vprašanja za zdravnika. Kljub vsemu sem se takoj odločila, da pridem sem in podprem dekleta, čeprav bi lahko preživela nekaj časa z družino. Tukaj me je pregledal še reprezentančni zdravnik, da sem dobila še drugo mnenje. Zdaj se vračam v Italijo na rehabilitacijo, ne vem pa še, kdaj točno bom spet na parketu. Vesela sem, da sem tukaj, z večino deklet smo res dobre prijateljice, ves čas se slišimo," je še dejala Shepard, ki je po srečanju čestitala soigralkam za prvo zmago v kvalifikacijah.

Slovenke so ugnale Latvijo. Foto: Filip Barbalić

Dvomov ni bilo

Nad prihodom 29-letnice, ki je bila na letošnjem EuroBasketu z naskokom prva slovenska strelka, je bil navdušen tudi novopečeni selektor David Gaspar. "Jessica je s svojim prihodom dokazala, koliko ji pomeni igranje za slovensko izbrano vrsto in kako rada je del te ekipe. To je še en pokazatelj, kako povezana je ta ekipa in kakšna vez druži dekleta," je dejal Gaspar.

Pohvale je v drugo smer poslala tudi Shepard. "S selektorjem sva se pogovarjala že pred nekaj tedni, ko smo s Schiom igrali s Sopronom. Glede na to, kar sem slišala od deklet in igralk, ki so v preteklosti delale z njim, je odličen trener. Vesela sem, da je prevzel izbrano vrsto," je dejala.

Kljub razočaranju na letošnjem evropskem prvenstvu ni imela prav nobenih pomislekov pri nadaljevanju svoje poti v dresu Slovenije. "Sploh nisem razmišljala o tem, da bi bilo te zgodbe konec. Res imam rada ta dekleta in reprezentanco, tudi Košarkarska zveza Slovenije je bila do mene izjemna, zato res nisem imela nobene dileme. Kot sem že rekla, to je moja najljubša ekipa in najljubša košarka, ki jo igram v vsem letu. Zame je to nekaj posebnega," je dodala Shepard, ki bo marca, če bo le zdrava, na voljo reprezentanci.

David Gaspar je na slovenski klopi debitiral z zmago. Foto: Filip Barbalić

18-letna Tjaša Turnšek neustrašna ob debiju

Slovenke so pot do zmage po počasnem začetku tlakovale v drugem polčasu. V slovenski izbrani vrsti je v sredo kot debitantka zasijala Tjaša Turnšek, ki ji je selektor namenil veliko vlogo že na prvem nastopu. Na parketu je preživela skoraj 26 minut in dokazala, da je pri 18 letih že nared tudi za velike odre. "Tjaša je odlična na treningih, igra in trenira z veliko samozavesti in trdo dela. Nisem imel pomislekov pri tem, da bi ji ponudil priložnost. Ni zadela vseh odprtih metov, a je naredila dober vtis, sploh ko sta imeli Eva Lisec in Mojca Jelenc težave z osebnimi napakami. A na koncu je bila to velika ekipna zmaga," je dejal selektor Gaspar.

"Tjaša je pokazala, da si zasluži mesto v ekipi. Seveda je pred njo še veliko dela, a glede na stanje je tudi ob odsotnosti Jessice pokazala svoj potencial, ob tem pa je tudi kot oseba res super in se je odlično vklopila v ekipo," pa je soigralko pohvalila Zala Friškovec, ki je bila z 22 točkami prva strelka Slovenije.

Tjaša Turnšek je dosegla osem točk. Foto: Filip Barbalić

Ob debiju je Turnšek tako že pokazala svoj ogromen potencial, kot je priznala, pa ji je veliko večji zalogaj predstavljala prva izkušnja pogovora s predstavniki sedme sile. "Definitivno," je v sramežljivem smehu odvrnila na vprašanje, ali je na parketu lažje kot pred mikrofonom. "V čast mi je igrati s temi dekleti, niti nisem pričakovala, da bom igrala že na prvi tekmi, a mi je res v veliko čast nositi dres reprezentance in igrati s temi dekleti," je še dejala članica LCC Tarptautinis univerze v Klaipeidi, ki je bila letos poleti glavno orožje izbrane vrste do 18 let.

"Bila sem zelo nervozna, imela sem veliko treme, a igrala sem tako, kot vem, da znam, in se borila do konca. Selektor mi je dal dobra navodila, kljub temu pa nisem pričakovala takšne vloge. Seveda so mi nasvete dale tudi starejše igralke," je dodala Turnšek. Ta bo s soigralkami v tem ciklusu odigrala še dve tekmi, v soboto bo gostovala v Estoniji, tri dni pozneje pa na Nizozemskem.

