Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo v sredo začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2027. Ob odsotnosti Jessice Shepard bo še večji del slonel na izkušeni kapetanki Teji Oblak in Evi Lisec. Obe sta po razočaranju na letošnjem EuroBasketu razmišljali tudi o koncu reprezentančne poti.

Slovenske košarkarice so v tem tednu začele priprave na nov cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Tudi tokrat bo velika odgovornost na izkušenih Teji Oblak in Evi Lisec, ki bosta vnovič dve izmed nosilk slovenske igre. Po razočaranju na letošnjem evropskem prvenstvu, ko so Slovenke osvojile deveto mesto, a so si odkrito želele več, sta obe razmišljali tudi o končnem ločilu pri svojih reprezentančnih zgodbah, Oblak je to po koncu EuroBasketa sporočila tudi javno. A obe sta ugotovili, da še nista rekli zadnje.

"Razmišljala sem tudi o tem, da je morda ta zgodba že končana, a na koncu je moj karakter vseeno takšen, da če sem le zdrava, reprezentanci ne morem reči ne. Vso kariero mi je bilo v čast igrati za izbrano vrsto, počutim se res dobro, če sem del te ekipe, tako da odločitev na koncu ni bila zahtevna," je povedala Oblak.

Teja Oblak bo še naprej kapetanka izbrane vrste. Foto: Jurij Kodrun

"Imela sem nekaj dvomov o nadaljevanju, ker imaš vedno znova cilje in vedno znova nam ne uspe, tako da je bilo težko. Razmišljala sem, ali naj nadaljujem ali ne, nisem več stara dvajset let, tako da so neprestano prisotne neke manjše poškodbe. A sem rekla, da vztrajam, še vedno si želim na olimpijske igre in upam, da bi nam to lahko uspelo, da se lahko potem upokojim (smeh, op. p.)," visokoletečih ciljev ne skriva Lisec.

Pod vodstvom novega selektorja

Slovenke so nov cikel začele pod vodstvom novega selektorja Davida Gasparja, ki je na selektorskem stolčku nasledil Georgiosa Dikaioulakosa. "Ne vem, kaj točno se je zgodilo, da je sledila ta sprememba. Selektorja poznam že s klubskih tekem, deluje kot zelo prijetna, mirna oseba. Težko je govoriti karkoli, ker smo šele začeli, a za zdaj lahko o njem povem samo pozitivne stvari. Pred nami je novo obdobje, vsa dekleta vemo, da bomo morali res garati, da se prebijemo na evropsko prvenstvo. Nekako smo dogajanje pred tem pustile v preteklosti, ker če bi razmišljale o preteklosti, se ne bi nikamor premaknile," je prepričana slovenska kapetanka.

"Po eni strani sem to menjavo pričakovala. George je res dober trener in tudi njegovi rezultati govorijo svoje, a on je trener za profesionalke na najvišji ravni, naša reprezentanca pa je res še zelo mlada in dekletom je bilo težko razumeti sistem in se prilagoditi na njegovo igro, tako da me iskreno vse skupaj ni presenetilo," pa je dodala Lisec.

David Gaspar po novem vodi izbrano vrsto. Foto: Guliverimage

Opozorili na težaven sistem

Lov na šesti zaporedni nastop bodo začele v sredo ob 18. uri, ko bodo na parketu ljubljanske dvorane Kodeljevo gostile reprezentanco Latvije. V nadaljevanju uvodnega kvalifikacijskega cikla bodo Slovenke 15. novembra gostovale v Estoniji in 18. novembra še na Nizozemskem. Kvalifikacije za uvrstitev na evropsko prvenstvo in lov na zgolj 12 prostih mest bodo potekale po spremenjenem sistemu. Razdeljene so v dve fazi. V prvem krogu kvalifikacij, ki se bo igral v dveh kvalifikacijskih oknih s po tremi tekmami, bo nastopilo 27 reprezentanc. S tem razlogom se je posamezno kvalifikacijsko okno podaljšalo za dva dneva.

Na problematične spremembe sta opozorili obe slovenski košarkarici. "Iskreno mi ta novi sistem res ni všeč, ne vem, zakaj so se odločili tako. Morate vedeti, da odigrati tri tekme v tako kratkem obdobju ni lahka stvar. A sistem je, kakršen je, na koncu je za vse reprezentance isto in na koncu bo pomembno, da se bomo znale dobro regenerirati in na vsaki tekmi iskati zmago," je dejala Oblak.

Eva Lisec Foto: Aleš Fevžer

Še bolj neposredna je bila 30-letna Lisec. "Če sem iskrena, je sistem res butast. Zelo je zahtevno, ker so v praktično istem času zdaj na sporedu tri tekme, ne samo dve. Dejansko je zelo težko, začenjamo z ničle, meni vse skupaj ni prav nič všeč, a je tako kakor je. Vseeno upamo na tri zmage, bo pa še toliko težje, ker z nami ni Jessice, tako da je spet novo prilagajanje. Če še enkrat poudarim, Fiba je naredila res butast sistem, dejansko ni časa za pripravo, tako da bomo videli, kako nam bo steklo," je dejala Lisec.

Verjamejo v lepo zgodbo

Kljub temu v slovenskem taboru ostajajo optimistični in verjamejo v uspeh. "Začenja se nov kvalifikacijski cikel, za katerega vsi vemo, da bo zelo naporen, a igrati za reprezentanco je vedno posebna čast in to počnemo z veseljem," je poudarila kapetanka.

Temu je ob novem začetku prikimala tudi Lisec. "Spremembe so vedno dobrodošle, tako da se vsi veselimo novega začetka in dela. Slišala sem, da je dober trener, o tem govorijo tudi njegovi rezultati. Težko je reči po enem dnevu, a med dekleti že dlje časa vlada res dobra energija in verjamem, da bo tudi v novem ciklu z novim trenerjem enako. Smo mlada ekipa, moram poudariti, da je vedno lepo biti doma skupaj z dekleti," je sklenila.

Preberite še: