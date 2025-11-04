Eva Lisec in soigralke dvignile pokal, Zala Friškovec blestela v madžarski ligi

Slovenske košarkarske reprezentantke se bodo v nedeljo zbrale na pripravah pred uvodnim kvalifikacijskim ciklom za EuroBasket 2027, na Košarkarski zvezi Slovenije pa so pripravili poročilo o njihovih klubskih predstavah v minulem tednu. V kakšni formi so torej pred bližajočim se reprezentančnim zborom najboljše slovenske košarkarice?

V KZS so izpostavili Evo Lisec, ki je z UMMC Ekaterinburgom osvojila ruski Superpokal. Zala Friškovec je bila najboljša posameznica ob novi ligaški zmagi Soprona v madžarski ligi, turški Galatasaray s kapetanko raket Tejo Oblak je še naprej prepričljiv na evropskem in domačem parketu …

Eva Lisec slavila v Rusiji

Ekaterinburg je v svoje vitrine dodal še peti superpokalni naslov. Eva Lisec in soigralke so po tesni zmagi z 83:81 dvignile pokal nad Nadeždo. Slovenska reprezentantka je k zmagi prispevala pet točk in tri blokade. Prevlado na domači sceni so potrdile tudi nekaj dni kasneje, ko so za sedmo prvenstveno zmago v gosteh s 75:65 premagale Niko. Eva Lisec je zbrala dve točki, osem skokov in tri podaje. Na prvenstveni lestvici jim za zdaj s prav toliko zmagami in brez poraza sledi le Dinamo iz Kurska.

Slovenski dvoboj v Evroligi

Jessica Shepard je pri poraženkah zabeležila sedem točk, osem skokov in tri podaje. Foto: Fiba Europe Glede na to, da v elitni Evroligi tri slovenske reprezentantke s svojimi klubi nastopajo v isti skupini, smo bili v četrtem kolu priča novemu slovenskemu dvoboju. Jessica Shepard in Teja Oblak sta se pred dvobojem v Schiu nasmejano pozdravili, ob zadnjem zvoku sirene pa je več razlogov za nasmešek imela Oblakova. Galatasary je zmagal z 72:61 in si s četrto zmago že priigral napredovanje v drugi del tekmovanja. Teja Oblak je za zmagovalke dosegla štiri točke, dva skoka in sedem podaj, Jessica Shepard je pri poraženkah zabeležila sedem točk, osem skokov in tri podaje. Zala Friškovec s Sopronom na prvo evroligaško zmago še čaka. V Franciji so bile Madžarke prekratke 62:72. Friškovčeva je zbrala pet točk, osem skokov in pet podaj.

Na državnih prvenstvih pa …

Vse tri pa so bile uspešne na državnih prvenstvih, kjer sploh še ne poznajo poraza. Sopron je v madžarski ligi zmagal sedmič zapored. V gosteh je s 75:63 ugnal Szekszard. Zala Friškovcec je bila najboljša posameznica tekme. V 25 minutah igre je zbrala 14 točk, sedem skokov in dve podaji. Schio je v Italiji pri petih zmagah. V gosteh je sicer nekoliko težje od pričakovanj bil boljši od Campobassa s 76:70. Shepard je v statistiko vpisala 12 točk, šest skokov in tri podaje. Z razmerjem 5:0 je sezono na turškem prvenstvu začel Galatasaray. Tokrat je s 87:76 ugnal Aydin. Teja Oblak je bila deležna nekaj počitka in je igrala 17 minut ter dosegla deset točk in pet podaj.

Cvijanović, Jelenc in Sivka poražene, Debeljak zmagovita

Tina Cvijanović je bila ta vikend prosta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tina Cvijanović je bila z njenim Alama San Martinom ta konec tedna prosta, UNI Győr Mojce Jelenc pa je poraz 41:63 doživel proti Csati. Jelenc je na parketu prebila 29 minut in v tem času zbrala sedem točk in osem skokov. Poražena je bila tudi Ajša Sivka. Joventut je na španskem prvenstvu klonil drugič, z 80:64 je bila boljša Gernika Bizkaia. Slovenska reprezentantka je prispevala štiri točke, tri skoke in podajo. Univerza Michigan State, kamor se je letos poleti preselila Sara Sambolić, sezono v ligi NCAA začenja prav na današnji torek. Po dveh zaporednih porazih je do tretje zmage na nemškem prvenstvu prišel Marburg. Za zmago 67:44 nad Nordlingenom je Lea Debeljak dodala pet točk, štiri skoke in dve podaji.

Kako pa je šlo Celjankam?

V minulem tednu so bile košarkarice Cinkarne Celje dvakrat uspešne. V WABA ligi so ugnale Zagreb 68:46, na domačem prvenstvu pa Maribor s 107:79. Maruša Seničar proti Mariboru ni igrala, k zmagi v Zagrebu pa prispevala šest skokov in dve podaji. Zoja Štirn je dosegla osem točk, dva skoka in podaji oziroma šest točk in tri skoke. Blaža Čeh je s Partizanom s 53:66 izgubila derbi WABA lige z Budućnostjo. Organizatorka igre beograjske ekipe je igrala slabih 33 minut in tekmo končala s sedmimi točkami, skokom in tremi podajami.

Tjaša Turnšek se je dobro znašla v Litvi

18-letna Tjaša Turnšek se je iz Rogaške Slatine prvič podala v tujino ter se v Litvi odlično znašla. LCC Klajpeda je namreč s štirimi zmagami in brez poraza vodilna ekipa državnega prvenstva. Nazadnje je s 87:57 ugnala Panevezys. Mlada Slovenka je v 19 minutah igre zbrala osem točk, prav toliko skokov in šest podaj. Litovkam na začetku sezone odlično kaže tudi v baltski ligi, kjer so po štirih zmagah prvi poraz doživele šele v nedeljo v Rigi (67:102). Tjaša Turnšek je bila med bolj vidnimi posameznicami ekipe, saj je dosegla 14 točk ter dodala devet skokov in tri podaje.

Pred slovenskimi košarkaricami so v prihodnjih dneh še klubske obveznosti, že konec tedna pa bodo oblekle reprezentančni dres, saj jih čaka začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Lov na šesti zaporedni nastop bodo rakete začele v sredo, 12. novembra ob 18. uri, ko bo na parketu ljubljanske dvorane Kodeljevo gostile reprezentanco Latvije. V nadaljevanju uvodnega kvalifikacijskega cikla bodo 15. novembra gostovale v Estoniji in 18. novembra še na Nizozemskem.

